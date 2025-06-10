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Головна Авто Коли новий Nissan Leaf з'явиться в Україні

Коли новий Nissan Leaf з'явиться в Україні

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Дата публікації: 10 червня 2025 17:30
Nissan Leaf 3 — коли електромобіль з'явиться в Україні
Nissan Leaf 3. Фото: Nissan

Компанія Nissan готується до презентації третього покоління електричної моделі Leaf. Дебют новинки запланований вже на найближчий час.

Nissan Leaf 3 з'явиться в Україні вже наступного року, пише autocentre.ua з посиланням на представництво Nissan.

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Конкретної дати автомобіля поки що немає. Вона стане відома ближче до початку продажів.

Що відомо про Nissan Leaf 3

Третя генерація Leaf отримає один тяговий електродвигун, який розвиває потужність 160 кВт/217 к.с. і 355 Нм крутного моменту. Він приводитиме в дію передню пару коліс. Запас ходу становитиме близько 500 км, а при використанні швидкісної зарядки постійного струму на поповнення батареї для наступних 200 км потрібно не більше 40 хвилин.

У компанії підкреслюють, що оновлений мотор забезпечує покращений відгук, тиху роботу та впевнений драйв.

Вперше Nissan показав третє покоління Leaf у березні цього року. Тоді вже стало відомо про деякі деталі. Зокрема, великі 19-дюймові диски, активне облицювання на передній панелі кузова, сумісний з NACS порт зарядки та опціональний панорамний дах із функцією e-Dimming. Коефіцієнт опору повітря вдалося знизити до 0.25.

Нагадаємо, стало відомо, які автомобілі визнані найменш безпечними у 2025 році.

авто електрокари автомобіль електромобіль Nissan
Сергій Якуба - Редактор
Автор:
Сергій Якуба
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