Nissan Leaf 3 — когда электромобиль появится в Украине

Nissan Leaf 3. Фото: Nissan

Компания Nissan готовится к презентации третьего поколения электрической модели Leaf. Дебют новинки запланирован уже на ближайшее время.

Nissan Leaf 3 появится в Украине уже в следующем году, пишет autocentre.ua со ссылкой на представительство Nissan.

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Конкретной даты автомобиля пока что нет. Она станет известна ближе к началу продаж.

Что известно о Nissan Leaf 3

Третья генерация Leaf получит один тяговый электродвигатель, который развивает мощность 160 кВт/217 л.с. и 355 Нм крутящего момента. Он будет приводить в действие переднюю пару колес. Запас хода составит около 500 км, а при использовании скоростной зарядки постоянного тока на пополнение батареи для следующих 200 км потребуется не более 40 минут.

В компании подчеркивают, что обновленный мотор обеспечивает улучшенный отклик, тихую работу и уверенный драйв.

Впервые Nissan показал третье поколение Leaf в марте этого года. Тогда уже стало известно о некоторых деталях. В частности, большие 19-дюймовые диски, активная облицовка на передней панели кузова, совместимый с NACS порт зарядки и опциональная панорамная крыша с функцией e-Dimming. Коэффициент сопротивления воздуха удалось снизить до 0.25.

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