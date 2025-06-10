Видео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Армия Новости Экономика Спорт Видео
ИндустрииЕвровидение1ПогодаВойскоПромоВкусITУкраина АрхивРецепты АрхивМодаШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМетеоМирЭксклюзивХроникиТЦК та СПВоенныйВойна 2024СпортДеньгиНаукаСветРезервСегодняКиноШтабОгоДомАктуальноМобилизацияВоенная экономикаWowВСУНедвижимостьФинансистЖивотныеСадАрмияSuperВойнаТехнологииОбществоНовости дняЭкономистКурсЛайфхакиЕдаПроисшествияТуризмРынок трудаЭкономикаУкраинаКомбатДемобилизацияФинансыИнвестицииSmartЭкономика 2024ПсихологияЕвровидениеКухняАвтоТЦКВалютаLifeПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +Шоу-бизнесТехноПраздникиМедцентрПолитикаЛьвовРецепты

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Рецепты
Мода
Психология
Дом
Кино
Авто
Туризм
Спорт
Метео
Технологии
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Авто Когда новый Nissan Leaf появится в Украине

Когда новый Nissan Leaf появится в Украине

Ua en ru
Дата публикации 10 июня 2025 17:30
Nissan Leaf 3 — когда электромобиль появится в Украине
Nissan Leaf 3. Фото: Nissan

Компания Nissan готовится к презентации третьего поколения электрической модели Leaf. Дебют новинки запланирован уже на ближайшее время.

Nissan Leaf 3 появится в Украине уже в следующем году, пишет autocentre.ua со ссылкой на представительство Nissan.

Реклама
Читайте также:

Конкретной даты автомобиля пока что нет. Она станет известна ближе к началу продаж.

Что известно о Nissan Leaf 3

Третья генерация Leaf получит один тяговый электродвигатель, который развивает мощность 160 кВт/217 л.с. и 355 Нм крутящего момента. Он будет приводить в действие переднюю пару колес. Запас хода составит около 500 км, а при использовании скоростной зарядки постоянного тока на пополнение батареи для следующих 200 км потребуется не более 40 минут.

В компании подчеркивают, что обновленный мотор обеспечивает улучшенный отклик, тихую работу и уверенный драйв.

Впервые Nissan показал третье поколение Leaf в марте этого года. Тогда уже стало известно о некоторых деталях. В частности, большие 19-дюймовые диски, активная облицовка на передней панели кузова, совместимый с NACS порт зарядки и опциональная панорамная крыша с функцией e-Dimming. Коэффициент сопротивления воздуха удалось снизить до 0.25.

Напомним, стало известно, какие автомобили признаны наименее безопасными в 2025 году.

авто электрокары автомобиль електромобиль Nissan
Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации