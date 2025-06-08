Авто с наихудшими результатами безопасности в 2025 году

Манекен для краш-теста, иллюстративное фото. Фото: group.mercedes-benz.com

Автомобиль оценивается по многим критериям, которые влияют на окончательный выбор потенциального покупателя. Одним из таких критериев является безопасность.

Слабая защита от столкновений, плохая структурная целостность или отсутствие ключевых функций безопасности все еще проявляются даже у известных брендов, пишет Slashgear.

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В СМИ отмечают, что именно поэтому тестирование безопасности, проводимые Страховым институтом безопасности дорожного движения (IIHS) и Национальной администрацией безопасности дорожного движения (NHTSA), имеет очень большое значение. Эти агентства проводят сложные краш-тесты для автомобилей, охватывая все: от лобовых и боковых ударов до рисков опрокидывания.

NHTSA присуждает оценки по пятизвездочной системе, где пять — это лучший результат. IIHS, с другой стороны, оценивает, используя слова: "Плохо", "Предельно", "Приемлемо" и "Хорошо" по нескольким категориям безопасности.

В Slashgear подчеркивают, что в рейтинге рассмотрели новые модели, доступные для продажи, которые не показали хороших результатов в тестах безопасности.

Ford Mustang Coupe 2025 года

Он получил пятизвёздочный общий рейтинг от NHTSA, но даже несмотря на это, в деталях всё ещё есть слабые места. Защита от бокового удара сзади снизилась до четырёх звёзд, а риск опрокидывания составляет 7,9%. По данным IIHS, Mustang получил рейтинг "Посредственный" в категории конструкции и каркаса безопасности. Это означает более слабую защиту нижней части тела и явные признаки структурной деформации. Детские кресла на задних сиденьях не намного лучше; доступ LATCH был оценен как "Посредственный".

Киа К4 2025 года

Старые результаты испытаний выявили явное слабое место, особенно в защите пассажиров на задних сиденьях. Несмотря на общий пятизвёздочный рейтинг от NHTSA, K4 получил оценку "Плохо" в обновлённом тесте IIHS на умеренное перекрытие передних сидений для моделей, выпущенных до февраля 2025 года. Движение манекена было неконтролируемым, ремни безопасности не могли справиться с силами удара, а риск травмы грудной клетки был обозначен как "Незначительный". Фары, напоминание о ремнях безопасности и крепления LATCH были оценены как "Приемлемые". Риск опрокидывания 9,9% также не помог.

Nissan Sentra 2025 года

В обновлённом тесте на умеренное перекрытие спереди Sentra опустилась до рейтинга "Сзади". Безопасность задних сидений пострадала. Ремни безопасности не выдержали, а движение манекена показало явный риск травм головы и грудной клетки. Тест на боковой удар получил рейтинг "Приемлемый", что не очень хорошо для автомобиля, который должен был бы улучшаться.

Volkswagen Jetta 2025 года

IIHS обозначил напоминания о ремнях безопасности как "Плохие", а стандартная система предотвращения лобового столкновения едва догнала их, получив оценку "Умеренные". Оценки травм также не были обнадеживающими, причем "Умеренные" оценки были отмечены для таза водителя и туловища пассажира на заднем сиденье. Оценки бокового столкновения были солидными, но с высоким риском опрокидывания 13%.

Chevrolet Malibu 2025 года

В обновлённом тестировании IIHS Malibu проиграл в нескольких ключевых областях. Защита от бокового удара была оценена как "Плохая", и его структурный каркас также не выдержал испытаний. Тест на лобовое столкновение с пешеходом был обозначен как "Плохой", а риски травмирования головы и шеи водителя оказались такими же. Кроме того, защита задних сидений и водителя получила лишь незначительные оценки за безопасность головы в обновленных тестах на боковой удар.

Киа К5 2025 года

В обновленном тесте на умеренное перекрытие спереди K5 получил общий балл "Плохо". Защита головы и шеи сзади не выдержала, а система ремней безопасности продемонстрировала предельную эффективность. Движение манекена вызывало тревожные сигналы, сигнализируя о слабых задних ремнях безопасности при лобовом столкновении. Тест на боковой удар также не принес особых облегчений, получив "предельную" оценку и вызвав беспокойство относительно работы K5 в реальных боковых столкновениях.

Hyundai Elantra 2025 года

Результаты нынешних тестов IIHS показывают значительное снижение его эффективности. В обновленном тесте на умеренное перекрытие спереди, который теперь включает манекен заднего пассажира, Elantra получила оценку "Плохо". Передние ремни системы показали хорошие результаты, но заднее сиденье не смогло надежно удержать манекен. Плечевой ремень манекена соскользнул к шее, а поясной ремень также соскользнул в живот, что привело к оценке "Плохо" за эффективность удержания. Кроме этого, некоторые элементы безопасности работали стабильно. Напоминание о ремнях безопасности и крепления детских кресел получили оценку "Приемлемо".

Kia Forte 2024 года

NHTSA поставила Forte в целом четыре звезды, но оценка за пассажира переднего ряда снизилась до трех. Что касается IIHS, то он получил низкие оценки как в тестах на умеренное перекрытие спереди, так и в боковом ударе. Результаты на задних сиденьях были особенно низкими — оценки "Плохо" по всем показателям для головы, шеи, туловища и таза. Фары также получили оценку "Плохо".

Nissan Altima 2025 года

Altima получила оценку "Плохо" в пересмотренном тесте на боковой удар, что свидетельствует о слабых структурных характеристиках. Она также не намного лучше показала себя в тесте на умеренное перекрытие спереди. Защита пассажиров задних сидений была слабым местом, с низкими оценками за удар туловища и таза, а сам каркас безопасности также получил низкую оценку.

Балл за лобовое столкновение снизился до четырех звезд, включая показатель переднего пассажира. Распознавание пешеходов было оценено как "предельное", а предотвращение столкновений между транспортными средствами — как "плохое".

2024 Mitsubishi Mirage

NHTSA дала ему в целом четыре звезды, но балл за боковое столкновение снизил средний результат до двух звезд. Результаты IIHS не были лучше. Тест на небольшое перекрытие спереди показал "предельный", а каркас безопасности показал признаки разрушения. Защита голеней и стоп была оценена как "плохая". Риск опрокидывания составляет 16,4%, что является самым высоким показателем в этом списке.

Напомним, компания Volvo представила "умный" ремень безопасности, который называют инновационным.