Прощальная спецверсия Honda — 40 авто для фанатов культовой линейки

Honda Civic Ultimate Edition. Фото: hondanews.eu

Honda прощается со своей культовой линейкой, выпустив последнюю, очень ограниченную версию, которая "закроет" продажи в Европе". Специальная модель будет иметь несколько важных "фишек".

Только 40 экземпляров Honda Civic Type R Ultimate Editiion будут доступны для европейских покупателей, пишет hondanews.eu. Civic Type R впервые стал известен в Японии с шестым поколением хэтчбека Civic в 1997 году. С тех пор он выпустил еще пять поколений и много специальных выпусков.

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Особенности прощальной версии

Каждый автомобиль поставляется в фирменном белом цвете Championship White с уникальными красными наклейками, карбоновыми деталями, дополнительным освещением и праздничной подарочной коробкой.

Крыша автомобиля окрашена в черный цвет, также присутствуют карбоновые детали по всему салону, включая спойлер-крыло и отделку порога.

В качестве особого знака внимания, владельцы получат уникальную подарочную коробку с эмблемой с номером — от 1 до 40 — и карбоновым кольцом для ключей, продольными ковриками на заказ и чехлом для автомобиля.

Напомним, стало известно, какие электрокары покупают чаще всего в Украине. Спрос на такие автомобили только растет.