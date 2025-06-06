Электромобили 2025 — какие модели покупают в Украине чаще всего

BYD Yuan Plus. Фото: instagram.com/uniland_motors

В Украине резко растет спрос на электромобили. Он улучшился по сравнению не только с прошлым годом, но и с предыдущим периодом, апрелем этого года.

В мае на украинский учет поставили 1257 новых электрокаров, сообщает "Укравтопром".

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Этот показатель на 93% больше, чем годом ранее. Если сравнивать с апрелем текущего года, то прирост продаж составил 35%.

Volkswagen. Фото: instagram.com/caricarz/

Какие автомобили стали наиболее популярными

VOLKSWAGEN ID.UNYX - 254 регистрации;

BYD Song Plus EV - 210 регистраций;

HONDA eNS1 - 188 регистраций;

BYD Sea Lion 07 - 61 регистрация;

ZEEKR 7X - 55 регистраций;

ZEEKR 001 - 52 регистрации;

AUDI Q4 e-tron - 52 регистрации;

HONDA M-NV - 44 регистрации;

VOLKSWAGEN iD.4 - 34 регистрации;

BYD Yuan Plus - 28 регистраций.

С начала этого года украинский автопарк пополнили более 4200 новых электромобилей. Это на 5% больше, чем за аналогичный период 2024 года.

BYD Song Plus EV. Фото: kingbode.com

Сколько электрокаров доступно у официальных дилеров в Украине

Об этом писали чуть раньше, но об этом стоит напомнить. Сегодня в официальных салонах в Украине существует выбор из 61 модели электромобилей двух десятков брендов. И мы знаем актуальные цены на электрические авто.

Напомним, Toyota успешно провела испытания на выносливость для автомобиля, который использует двигатель на жидком водороде.