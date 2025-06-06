Электромобили 2025 — какие модели покупают в Украине чаще всего

Какие электрокары покупают чаще всего в Украине
В Украине резко растет спрос на электромобили. Он улучшился по сравнению не только с прошлым годом, но и с предыдущим периодом, апрелем этого года.
В мае на украинский учет поставили 1257 новых электрокаров, сообщает "Укравтопром".
Этот показатель на 93% больше, чем годом ранее. Если сравнивать с апрелем текущего года, то прирост продаж составил 35%.
Какие автомобили стали наиболее популярными
- VOLKSWAGEN ID.UNYX - 254 регистрации;
- BYD Song Plus EV - 210 регистраций;
- HONDA eNS1 - 188 регистраций;
- BYD Sea Lion 07 - 61 регистрация;
- ZEEKR 7X - 55 регистраций;
- ZEEKR 001 - 52 регистрации;
- AUDI Q4 e-tron - 52 регистрации;
- HONDA M-NV - 44 регистрации;
- VOLKSWAGEN iD.4 - 34 регистрации;
- BYD Yuan Plus - 28 регистраций.
С начала этого года украинский автопарк пополнили более 4200 новых электромобилей. Это на 5% больше, чем за аналогичный период 2024 года.
Сколько электрокаров доступно у официальных дилеров в Украине
Об этом писали чуть раньше, но об этом стоит напомнить. Сегодня в официальных салонах в Украине существует выбор из 61 модели электромобилей двух десятков брендов. И мы знаем актуальные цены на электрические авто.
Напомним, Toyota успешно провела испытания на выносливость для автомобиля, который использует двигатель на жидком водороде.
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