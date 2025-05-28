Скільки електромобілів продають в Україні офіційно

Електромобілі. Фото: freepik.com

Сьогодні в офіційних салонах в Україні існує вибір з 61 моделі електромобілів двох десятків брендів. Автор каналу на YouTube "Перша Електричка" не полінувався відвідати усіх дилерів та представив чинний модельний ряд та актуальні ціни на електричні авто.

Про це написав Auto.24

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Автор відео наводить майже повний перелік усіх офіційно представлених моделей електромобілів в Україні. Також представляє дані про вартість більшості авто та місткість їхніх акумуляторних батарей.

Свої коментарі надали офіційні дилери та представники брендів: Hyundai, Ford, MG, Volvo, BMW, MINI, Kia, Opel, Lexus, Maxus, Audi, Citroen, Peugeot, DS, Jeep, Mercedes-Benz, Zeekr.

Офіційні електромобілі в Україні

Hyundai Kona: батарея 48 та 65 кВт, ціна від 1 430 000 грн. Hyundai Ioniq 6: батарея 77 кВт, акційна ціна 1 998 000 грн. Hyundai Ioniq 5: батарея 77 кВт, акційна ціна 2 296 000 грн. Hyundai Ioniq 5N: батарея 84 кВт, ціна 2 923 000 грн. Ford Mustang Mach-E: 75 кВт (43 879 євро), 98 кВт (48 799 євро), GT (55 597 євро). MG4 Lux: батарея 64 кВт, від 965 747 грн. MG4 XPower: батарея 64 кВт, від 1 362 441 грн. Volvo EX30: батареї 51-69 кВт, від 29 700 євро. Volvo EX90: батарея 111 кВт, від 82 000 євро. BMW i5 M60: (рік випуску 2025), від 83 000 євро. BMW i4: батареї 67-81 кВт, від 47 000 євро. BMW i7: (рік випуску 2025), від 138 000 євро. BMW iX1: батарея 64 кВт, від 50 000 євро. BMW iX2: батарея 64 кВт, від 43 000 євро. BMW iX3: батарея 74 кВт, від 58 000 євро. BMW iX: батареї 96-110 кВт, від 93 000 євро. MINI SE: батарея 54 кВт, від 30 000 євро. MINI Aceman: батареї 42-54 кВт, від 32 500 євро. MINI Countryman: батареї 63-78 кВт, від 31 000 євро. Kia Niro EV: батарея 64.8 кВт, від 31 900 євро. Kia EV3 Prestige: батарея 58 кВт, від 33 100 євро. Kia EV3 GT-Line: батарея 81.4 кВт, від 40 100 євро. Kia EV6: батарея 77.4 кВт, від 46 500 євро. Kia EV9: батарея 99.8 кВт, від 67 000 євро. Opel Mokka-e: батарея 50 кВт, від 1 212 100 грн. Opel Combo-e: батарея 50 кВт, від 1 360 800 грн. Lexus UX 300e: батарея 72.8 кВт, від 1 564 000 грн. Lexus RZ 450e: батарея 71.4 кВт, від 2 520 000 грн. Maxus Euniq 6: батарея 70 кВт, від 1 275 000 грн. Maxus Mifa 9: батарея 90 кВт, 2 150 000 грн. Maxus Euniq 5: батарея 70 кВт, 1 791 000 грн. Maxus T90 EV: батарея 90 кВт, 1 653 000 грн. Maxus e-Deliver 9: батареї 72/88 кВт, від 2 687 000 грн. Maxus e-Deliver 3: батарея 50 кВт, від 1 219 000 грн. Audi Q6 e-tron: батарея 100 кВт, від 57 700 євро. Audi SQ6 e-tron: від 72 200 євро. Audi A6 Sportback e-tron/Avant e-tron: батарея 100 кВт, від 67 900 євро. Audi S6 Sportback e-tron/Avant e-tron: батарея 100 кВт, від 73 300 євро. Audi e-tron GT: батарея 105 кВт; ціна від 97 000 євро. Audi RS e-tron GT: батарея 105 кВт; ціна від 125 000 євро. Audi Q4 e-tron: батарея 77 кВт; ціна від 44 900 євро. Audi Q8 e-tron: батарея від 89 кВт до 114 кВт; ціна від 71 800 євро. Audi SQ8 e-tron: ціна від 95 900 євро. Audi Q4 Sportback e-tron: батарея 77 кВт; ціна від 46 900 євро. Audi Q8 Sportback e-tron: батарея від 89 кВт до 114 кВт; ціна від 73 800 євро. Audi SQ8 Sportback e-tron: ціна від 97 900 євро. Mercedes-Benz EQA: батарея 70.5 кВт; ціна від 55 000 євро. Mercedes-Benz EQB: батарея 70.5 кВт; ціна від 58 000 євро. Mercedes-Benz EQE: батарея від 89 кВт до 96.1 кВт; ціна від 62 500 євро. Mercedes-Benz EQE SUV: батарея від 89 кВт до 96.1 кВт; ціна від 69 500 євро. Mercedes-Benz EQS: батарея від 108.4 кВт до 118 кВт; ціна від 93 500 євро. Mercedes-Benz EQS SUV: батарея від 108.4 кВт до 118 кВт; ціна від 97 500 євро. Mercedes-Benz EQV: батарея 90 кВт; ціна від 91 500 євро. Mercedes-Benz G 580 EQ: батарея 116 кВт; ціна від 140 000 євро.

Раніше повідомлялося, що Volkswagen готує дешевий електромобіль, схожий на китайський. Також ми писали, який електрокар заощаджує 20 000 доларів лише на заправці.