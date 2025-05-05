Цей електрокар дозволить заощадити 20 000 доларів лише на заправці

Hyundai Ioniq 5 на ЕЗС. Фото: insideevs.com

Власник Hyundai Ioniq 5 Лі Янг-Хим працював комівояжером й за два роки та девʼять місяців проїхав на електромобілі 580 000 км. Це привернуло увагу Дослідницького інституту Hyundai-Kia, який хотів перевірити стан акумулятора та силового агрегату. Хоча у Лі не було жодних проблем з авто, компанія безплатно замінила йому батарею та двигун, щоб вони могли оглянути використані компоненти.

Про це повідомив Cars Coops.

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Перевірка довговічності

Знос батареї електрокара — серйозна проблема, яка може дорого коштувати власникам. Ціна залежить від моделі та місткості, але новий акумуляторний блок може коштувати десятки тисяч доларів.

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Дослідження інституту Hyundai-Kia показало, що після подолання 580 000 км акумулятор Hyundai Ioniq 5 тримав 87,7% заряду. Це дивовижний показник, особливо з урахуванням то, що Лі використовував швидку зарядку, яка створює величезне навантаження на батарею.

"Під час розробки акумулятора нам потрібно створити модель прогнозування довговічності та перевірити, чи відповідає вона фактичним результатам використання. Саме тому ми й перевіряємо акумулятори автомобілів клієнтів з великим сукупним пробігом", — зазначив Юн Даль-Янг з Hyundai.

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Автовиробник зазвичай використовує таксі для таких перевірок, але автомобіль Лі мав найбільший пробіг, який вони бачили на Ioniq 5.

Економія величезна

Лі розповів, що коли він керував автомобілем з двигуном внутрішнього згоряння, то міняв оливу кожні 15 днів. Попри регулярне технічне обслуговування, йому доводилося постійно замінювати компоненти двигуна та трансмісії.

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За оцінками Hyundai, технічне обслуговування Tucson з ДВЗ на пробігу близько 600 000 км коштуватиме від 8 612 до 9 330 доларів. Для Ioniq 5 ця сума значно менша — 1076 доларів.

Лі також значно заощадив на витратах на заправку. Hyundai підрахувала, що для такого пробігу 1,6-літровому Tucson з турбонаддувом знадобилося б пального на суму близько 57 412 доларів. Це разюче контрастує з орієнтовною вартістю зарядки Ioniq 5 — близько 35 882 доларів. Отже, економія становила 21 530 доларів.

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