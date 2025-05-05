Этот электрокар позволит сэкономить 20 000 долларов только на заправке

Hyundai Ioniq 5 на ЭЗС. Фото: insideevs.com

Владелец Hyundai Ioniq 5 Ли Янг-Хим работал коммивояжером и за два года и девять месяцев проехал на электромобиле 580 000 км. Это привлекло внимание Исследовательского института Hyundai-Kia, который хотел проверить состояние аккумулятора и силового агрегата. Хотя у Ли не было никаких проблем с авто, компания бесплатно заменила ему батарею и двигатель, чтобы они могли осмотреть использованные компоненты.

Об этом сообщил Cars Coops.

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Проверка долговечности

Износ батареи электрокара — серьезная проблема, которая может дорого стоить владельцам. Цена зависит от модели и емкости, но новый аккумуляторный блок может стоить десятки тысяч долларов.

Исследование института Hyundai-Kia показало, что после преодоления 580 000 км аккумулятор Hyundai Ioniq 5 держал 87,7% заряда. Это удивительный показатель, особенно с учетом то, что Ли использовал быструю зарядку, которая создает огромную нагрузку на батарею.

"При разработке аккумулятора нам нужно создать модель прогнозирования долговечности и проверить, соответствует ли она фактическим результатам использования. Именно поэтому мы и проверяем аккумуляторы автомобилей клиентов с большим совокупным пробегом", — отметил Юн Даль-Янг из Hyundai.

Автопроизводитель обычно использует такси для таких проверок, но автомобиль Ли имел самый большой пробег, который они видели на Ioniq 5.

Экономия огромная

Ли рассказал, что когда он управлял автомобилем с двигателем внутреннего сгорания, то менял масло каждые 15 дней. Несмотря на регулярное техническое обслуживание, ему приходилось постоянно менять компоненты двигателя и трансмиссии.

По оценкам Hyundai, техническое обслуживание Tucson с ДВС на пробеге около 600 000 км будет стоить от 8 612 до 9 330 долларов. Для Ioniq 5 эта сумма значительно меньше — 1076 долларов.

Ли также значительно сэкономил на расходах на заправку. Hyundai подсчитала, что для такого пробега 1,6-литровому Tucson с турбонаддувом понадобилось бы топлива на сумму около 57 412 долларов. Это разительно контрастирует с ориентировочной стоимостью зарядки Ioniq 5 — около 35 882 долларов. Таким образом, экономия составила 21 530 долларов.

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