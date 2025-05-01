Какова цена автомобилей Tesla в 2025 году

Модели Tesla. Фото: topspeed.com

Электромобили Tesla поставляются хорошо оснащенными уже с базовой модели, хотя за дополнительную плату можно установить много дополнительных функций — от передовых систем помощи водителю до премиальных цветов и модернизацию шин. Однако, учитывая, что такие опции, как большие колеса, могут уменьшить запас хода и качество езды, самый дешевый выбор иногда является лучшим.

Об этом написал InsideEVs.

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2025 Tesla Model 3 с задним приводом: 44 130 долларов

Model 3 существенно обновилась по сравнению с предыдущей моделью. Она предлагает тихий салон, усовершенствованную систему подвески, вентилируемые сиденья и многое другое. Запас хода: 584 км, скорость зарядки: 250 кВт, разгон до 100 км/ч за 4,9 с.

2025 Tesla Model 3 с полным приводом: 49 130 долларов

Обновленная модель Long Range Model 3 имеет запас хода 556 км, может разгоняться до 100 км/ч за 4,2 секунды. Скорость зарядки: 250 кВт.

2025 Tesla Model Y с полным приводом: 50 630 долларов

Обновленная Model Y пока предлагается только в одной версии. По сравнению с предшественником, она, среди прочего, имеет лучшую езду, тихий салон и задние сиденья с электроприводом. Запас хода: 526 км, скорость зарядки: 250 кВт, разгон до 100 км/ч за 4,6 с.

2025 Tesla Model 3 Performance AWD: 56 630 долларов

Самая мощная Model 3 на сегодня. Имея более 500 л.с., авто разгоняется до 100 км/ч за 2,9 с. Запас хода: 480 км, скорость зарядки: 250 кВт.

2025 Tesla Cybertruck Long Range: 72 235 долларов

Самая дешевая версия Cybertruck предлагает один задний двигатель, но он обеспечивает самый большой запас хода среди всех вариантов пикапа - 583 км. Скорость зарядки: 325 кВт, разгон до 100 км/ч за 6,2 с.

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Предлагает запас хода 667 км и мощность 670 л.с. Благодаря аудиосистеме с 22 динамиками мощностью 960 Вт, вентилируемым передним сиденьем и центральному дисплею на задней панели, Model S излучает гораздо больше роскоши, чем раньше. Скорость зарядки: 250 кВт, разгон до 100 км/ч за 3,1 секунды.

2025 Tesla Cybertruck с полным приводом: 82 235 долларов

Средняя версия Cybertruck имеет передний электродвигатель для обеспечения полного привода, большей мощности и более быстрого разгона. Запас хода: 523 км, скорость зарядки: 325 кВт, разгон до 100 км/ч за 4,1 с.

2025 Tesla Model X с полным приводом: 86 630 долларов

Оснащена двухмоторной силовой установкой мощностью 670 л.с., имеет много удобств, подобных Model S. Запас хода 529 км, скорость зарядки: 250 кВт, разгон до 100 км/ч за 3,8 с.

2025 Tesla Model S Plaid с полным приводом: 96 630 долларов

С мощностью 1020 л.с., временем разгона до 100 км/ч за 1,99 с, максимальной скоростью 320 км/ч и запасом хода 560 км, модель является одним из самых выгодных предложений в отрасли по соотношению цены и качества. Скорость зарядки: 250 кВт.

2025 Tesla Model X Plaid с полным приводом: 101 630 долларов

Авто предлагает шесть мест, двери в форме крыла и трехмоторный силовой агрегат мощностью 1020 л.с. Запас хода: 505 км, скорость зарядки: 250 кВт, разгон до 100 км/ч за 2,5 секунды

2024 Tesla Cybertruck Cyberbeast с полным приводом: 105 735 долларов

Самый дорогой электрокар Tesla имеет 845 л.с., запас хода 484 км, скорость зарядки: 325 кВт, разгон до 100 км/ч за 2,6 с.

Ранее мы писали, почему украинцы активно скупают автомобили Tesla. Также сообщалось, что по состоянию на начало 2025 года только четыре бренда электромобилей в мире были прибыльными.