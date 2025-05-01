Яка ціна автомобілів Tesla у 2025 році

Моделі Tesla. Фото: topspeed.com

Електромобілі Tesla постачаються добре оснащеними вже з базової моделі, хоча за додаткову плату можна встановити багато додаткових функцій — від передових систем допомоги водієві до преміальних кольорів та модернізацію шин. Однак, враховуючи, що такі опції, як більші колеса, можуть зменшити запас ходу та якість їзди, найдешевший вибір іноді є найкращим.

Про це написав InsideEVs.

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2025 Tesla Model 3 з заднім приводом: 44 130 доларів

Model 3 суттєво оновилася у порівнянні з попередньою моделлю. Вона пропонує тихіший салон, вдосконалену систему підвіски, вентильовані сидіння та багато іншого. Запас ходу: 584 км, швидкість заряджання: 250 кВт, розгін до 100 км/год за 4,9 с.

2025 Tesla Model 3 з повним приводом: 49 130 доларів

Оновлена модель Long Range Model 3 має запас ходу 556 км, може розганятися до 100 км/год за 4,2 секунди. Швидкість заряджання: 250 кВт.

2025 Tesla Model Y з повним приводом: 50 630 доларів

Оновлена Model Y наразі пропонується лише в одній версії. Порівняно з попередником, вона, серед іншого, має кращу їзду, тихіший салон та задні сидіння з електроприводом. Запас ходу: 526 км, швидкість заряджання: 250 кВт, розгін до 100 км/год за 4,6 с.

2025 Tesla Model 3 Performance AWD: 56 630 доларів

Найпотужніша Model 3 на сьогодні. Маючи понад 500 к.с., авто розганяється до 100 км/год за 2,9 с. Запас ходу: 480 км, швидкість заряджання: 250 кВт.

2025 Tesla Cybertruck Long Range: 72 235 доларів

Найдешевша версія Cybertruck пропонує один задній двигун, але він забезпечує найбільший запас ходу серед усіх варіантів пікапу — 583 км. Швидкість заряджання: 325 кВт, розгін до 100 км/год за 6,2 с.

2025 Tesla Model S 2025 з повним приводом: 81 630 доларів

Пропонує запас ходу 667 км та потужність 670 к.с. Завдяки аудіосистемі з 22 динаміками потужністю 960 Вт, вентильованим переднім сидінням та центральному дисплею на задній панелі, Model S випромінює набагато більше розкоші, ніж раніше. Швидкість заряджання: 250 кВт, розгін до 100 км/год за 3,1 секунди.

2025 Tesla Cybertruck з повним приводом: 82 235 доларів

Середня версія Cybertruck має передній електродвигун для забезпечення повного приводу, більшої потужності та швидшого розгону. Запас ходу: 523 км, швидкість заряджання: 325 кВт, розгін до 100 км/год за 4,1 с.

2025 Tesla Model X з повним приводом: 86 630 доларів

Оснащена двомоторною силовою установкою потужністю 670 к.с., має багато зручностей, подібних до Model S. Запас ходу 529 км, швидкість заряджання: 250 кВт, розгін до 100 км/год за 3,8 с.

2025 Tesla Model S Plaid з повним приводом: 96 630 доларів

З потужністю 1020 к.с., часом розгону до 100 км/год за 1,99 с, максимальною швидкістю 320 км/год та запасом ходу 560 км, модель є однією з найвигідніших пропозицій у галузі за співвідношенням ціни та якості. Швидкість заряджання: 250 кВт.

2025 Tesla Model X Plaid з повним приводом: 101 630 доларів

Авто пропонує шість місць, двері у формі крила та тримоторний силовий агрегат потужністю 1020 к.с. Запас ходу: 505 км, швидкість заряджання: 250 кВт, розгін до 100 км/год за 2,5 секунди

2024 Tesla Cybertruck Cyberbeast з повним приводом: 105 735 доларів

Найдорожчий електрокар Tesla має 845 к.с., запас ходу 484 км, швидкість заряджання: 325 кВт, розгін до 100 км/год за 2,6 с.

Раніше ми писали, чому українці активно скуповують автомобілі Tesla. Також повідомлялося, що станом на початок 2025 року лише чотири бренди електромобілів у світі були прибутковими.