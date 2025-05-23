Volkswagen готує дешеве авто за китайською методикою

Прототип Volkswagen ID. Every1. Фото: interia.pl

Компанія Volkswagen працює над створенням доступних електромобілів, розробляючи дешеву модель ID.1. Приваблива ціна сформується завдяки новій платформі, акумуляторам LFP, оптимізації проєктування транспортних засобів за прикладом китайських виробників та широкому впровадженню штучного інтелекту.

Про це написав Interia.

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Платформа та акумулятор

Німецький виробник розробляє нову платформу для електромобілів MEB Plus, яка має бути значно дешевшою за нинішню MEB. Найважливіша відмінність між ними полягає у використанні нових літій-залізо-фосфатних (LFP) акумуляторів, перевагою яких є нижча ціна, більший запас ходу близько 700 км та швидка зарядка потужністю 175-200 кВт.

Також Volkswagen спростив конструкцію батареї. У нових акумуляторах окремі елементи об'єднані в модулі, які потім поміщаються в корпус. Це зменшує кількість необхідних кабелів, що призводить до вищої щільності акумуляторів та їх нижчої ціни, адже кабельні розводки займають 10-20% у ціні батареї.

Дорогоцінний час

Фото: Volkswagen

На новій платформі, зокрема, буде виготовлятися найдешевший електромобіль німецького бренду, ID.1, ціни на який починатимуться від 20 000 євро. Його прем'єра запланована на 2027 рік.

Volkswagen оголосив про це, представивши ID прототип Every1, назва якого чітко вказує на те, що він призначений для моделі з родини ID "для всіх".

Нове авто буде зроблене аналогічно китайському електрокару. Зокрема, Volkswagen повідомив, що для економії коштів має скоротити час, необхідний для розробки наступних моделей. ID.1 стане першим, хто застосує таку філософію на практиці — стандартний час розробки скоротять з 50 до 36 місяців.

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