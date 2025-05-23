Volkswagen готовит дешевое авто по китайской методике

Прототип Volkswagen ID. Every1. Фото: interia.pl

Компания Volkswagen работает над созданием доступных электромобилей, разрабатывая дешевую модель ID.1. Привлекательная цена сформируется благодаря новой платформе, аккумуляторам LFP, оптимизации проектирования транспортных средств по примеру китайских производителей и широкому внедрению искусственного интеллекта.

Об этом написал Interia.

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Платформа и аккумулятор

Немецкий производитель разрабатывает новую платформу для электромобилей MEB Plus, которая должна быть значительно дешевле нынешней MEB. Важнейшее отличие между ними заключается в использовании новых литий-железо-фосфатных (LFP) аккумуляторов, преимуществом которых является более низкая цена, больший запас хода около 700 км и быстрая зарядка мощностью 175-200 кВт.

Также Volkswagen упростил конструкцию батареи. В новых аккумуляторах отдельные элементы объединены в модули, которые затем помещаются в корпус. Это уменьшает количество необходимых кабелей, что приводит к более высокой плотности аккумуляторов и их более низкой цене, ведь кабельные разводки занимают 10-20% в цене батареи.

Драгоценное время

Фото: Volkswagen

На новой платформе, в частности, будет изготавливаться самый дешевый электромобиль немецкого бренда, ID.1, цены на который будут начинаться от 20 000 евро. Его премьера запланирована на 2027 год.

Volkswagen объявил об этом, представив ID прототип Every1, название которого четко указывает на то, что он предназначен для модели из семейства ID "для всех".

Новое авто будет сделано аналогично китайскому электрокару. В частности, Volkswagen сообщил, что для экономии средств должен сократить время, необходимое для разработки следующих моделей. ID.1 станет первым, кто применит такую философию на практике — стандартное время разработки сократят с 50 до 36 месяцев.

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