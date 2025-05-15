Каждое четвертое авто, проданное в 2025 году, будет электрическим: исследование

Продажа электромобилей. Фото: techxplore.com

По данным Международного энергетического агентства (МЭА), ожидается, что каждый четвертый автомобиль, проданный в мире в 2025 году, будет электрокаром. Если развитие рынка будет происходить подобными темпами, к 2030 году электромобили могут занять 40% мировых продаж авто.

Об этом сообщил Electrek.

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Несмотря на экономическое давление на автомобильный сектор, продажи электромобилей в 2024 году достигли рекордных 17 000 000 экземпляров, впервые достигнув доли 20% мирового авторынка. Этот импульс сохранился в начале 2025 года, когда реализация электрокаров выросла на 35% в первом квартале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Почти половина авто, проданных в Китае в 2024 году, были электрическими — более 11 000 000 электромобилей. Это больше, чем было реализовано во всем мире всего двумя годами ранее. Электрокары также переживают бум на других рынках Азии, а также Латинской Америки, где в прошлом году продажи выросли более чем на 60%.

В США реализация электромобилей выросла примерно на 10% в годовом исчислении, причем сейчас они составляют более 10% от всех продаж новых авто.

Между тем рынок электрических автомобилей в Европе достиг плато. Так как государственные стимулы начали уменьшаться, их доля оставалась стабильной на уровне около 20%.

Почему растут продажи

Цены снижаются. Средняя стоимость электромобиля снизилась в 2024 году благодаря росту конкуренции и падению цен на аккумуляторы. В Китае две трети электромобилей, проданных в прошлом году, были дешевле их бензиновых аналогов, и это без учета субсидий. Но на таких рынках, как США и Германия, электромобили все еще дороже — соответственно на 30% и на 20%.

Средняя стоимость электромобиля снизилась в 2024 году благодаря росту конкуренции и падению цен на аккумуляторы. В Китае две трети электромобилей, проданных в прошлом году, были дешевле их бензиновых аналогов, и это без учета субсидий. Но на таких рынках, как США и Германия, электромобили все еще дороже — соответственно на 30% и на 20%. Эксплуатационные расходы. Даже если цена на нефть упадет до 40 долларов за баррель, зарядка и эксплуатация электромобиля в Европе все равно будет примерно вдвое дешевле, чем автомобиля с двигателем внутреннего сгорания.

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