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Почему каждое 4 авто, проданное в 2025 году, будет электрическим

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Дата публикации 15 мая 2025 17:30
Каждое четвертое авто, проданное в 2025 году, будет электрическим: исследование
Продажа электромобилей. Фото: techxplore.com

По данным Международного энергетического агентства (МЭА), ожидается, что каждый четвертый автомобиль, проданный в мире в 2025 году, будет электрокаром. Если развитие рынка будет происходить подобными темпами, к 2030 году электромобили могут занять 40% мировых продаж авто.

Об этом сообщил Electrek.

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Несмотря на экономическое давление на автомобильный сектор, продажи электромобилей в 2024 году достигли рекордных 17 000 000 экземпляров, впервые достигнув доли 20% мирового авторынка. Этот импульс сохранился в начале 2025 года, когда реализация электрокаров выросла на 35% в первом квартале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Почти половина авто, проданных в Китае в 2024 году, были электрическими — более 11 000 000 электромобилей. Это больше, чем было реализовано во всем мире всего двумя годами ранее. Электрокары также переживают бум на других рынках Азии, а также Латинской Америки, где в прошлом году продажи выросли более чем на 60%.

В США реализация электромобилей выросла примерно на 10% в годовом исчислении, причем сейчас они составляют более 10% от всех продаж новых авто.

Между тем рынок электрических автомобилей в Европе достиг плато. Так как государственные стимулы начали уменьшаться, их доля оставалась стабильной на уровне около 20%.

Почему растут продажи

  • Цены снижаются. Средняя стоимость электромобиля снизилась в 2024 году благодаря росту конкуренции и падению цен на аккумуляторы. В Китае две трети электромобилей, проданных в прошлом году, были дешевле их бензиновых аналогов, и это без учета субсидий. Но на таких рынках, как США и Германия, электромобили все еще дороже — соответственно на 30% и на 20%.
  • Эксплуатационные расходы. Даже если цена на нефть упадет до 40 долларов за баррель, зарядка и эксплуатация электромобиля в Европе все равно будет примерно вдвое дешевле, чем автомобиля с двигателем внутреннего сгорания.

Ранее Toyota предупредила, какой рынок Китай захватит следующим. Также мы писали, какой электрокар экономит 20 000 долларов только на заправке.

США Китай авто электрокары Европа исследование автомобиль електромобиль
Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба
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