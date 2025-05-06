Toyota назвала следующую цель Китая после электромобилей

Водородный автомобиль Toyota Mirai 2025 года. Фото: Toyota

Сегодня Китай продает больше электромобилей, чем любая страна в мире. В компании Toyota считают, что рынок электрических авто является лишь первым этап на пути к господству Поднебесной в других сегментах альтернативных топливных элементов.

Об этом написал Electrek.

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Электромобили

В прошлом году в мире было продано более 17 000 000 электромобилей. По данным Rho Motion, на Китай приходилось 11 000 000, или более 60% всей глобальной реализации. А за первые три месяца 2025 года в Китае было продано более 2 400 000 электрокаров, что составляет те же 60% от 4 100 000 электрических авто, проданных на мировом рынке.

А еще в КНР активно развивают технологию умного вождения. В этом году BYD подтвердила, что большинство ее автомобилей, в том числе сверхбюджетный Seagull, будут оснащены новой системой помощи водителю Gods Eye. Другие производители — Huawei и Momenta — стремительно внедряют более новые и совершенные системы помощи водителю (ADAS).

Аккумуляторы

Большинство аккумуляторов для электрокаров также поставляются из Китая, где доминируют CATL и BYD. По данным SNE Research, только эти две компании занимают более 55% мирового рынка такой продукции.

В марте BYD выпустила свою новую электрическую платформу Super со сверхбыстрой зарядкой, которая увеличивает запас хода авто на 400 км всего за пять минут. А первая модель на базе платформы — Han L — стоит от 30 000 долларов.

В компании Toyota уверены, что действующее лидерство Китая в сфере электромобилей — только начало.

Toyota предупреждает

Президент водородного бизнеса Toyota Мисумаса Ямагата предупредил, что водородные автомобили ждет та же участь, что и электрокары. "У нас осталось немного времени — важно ускориться", — цитирует его Financial Times.

Toyota разрабатывает водородные автомобили уже более 30 лет. Однако Китай быстро завоевывает этот рынок. На Поднебесную уже приходится большинство продаж коммерческих авто на водороде. Ямагата утверждает, что темпам развития способствует задача китайского правительства превратить основные логистические маршруты в водородные автомагистрали.

КНР быстро расширяет количество водородных заправочных станций, одновременно снижая расходы, которые сейчас составляют лишь треть от японских. Продажи автобусов и грузовиков на водородных топливных элементах в Китае были выше, чем на всех других рынках вместе взятых, и составили 7069 единиц.

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