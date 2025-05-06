Toyota назвала наступну ціль Китаю після електромобілів

Водневий автомобіль Toyota Mirai 2025 року. Фото: Toyota

Сьогодні Китай продає найбільше електромобілів, ніж будь-яка країна у світі. В компанії Toyota вважають, що ринок електричних авто є лише першим етап на шляху до панування Піднебесної в інших сегментах альтернативних паливних елементів.

Про це написав Electrek.

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Електромобілі

Торік у світі було продано понад 17 000 000 електромобілів. За даними Rho Motion, на Китай припадало 11 000 000, або понад 60% усієї глобальної реалізації. А за перші три місяці 2025 року в Китаї було продано понад 2 400 000 електрокарів, що становить ті самі 60% від 4 100 000 електричних авто, проданих на світовому ринку.

А ще в КНР активно розвивають технологію розумного водіння. Цього року BYD підтвердила, що більшість її автомобілів, зокрема надбюджетний Seagull, будуть оснащені новою системою допомоги водієві Gods Eye. Інші виробники — Huawei та Momenta — стрімко впроваджують новіші та досконаліші системи допомоги водієві (ADAS).

Акумулятори

Більшість акумуляторів для електрокарів також постачаються з Китаю, де домінують CATL та BYD. За даними SNE Research, лише ці дві компанії займають понад 55% світового ринку такої продукції.

У березні BYD випустила свою нову електричну платформу Super з надшвидкою зарядкою, яка збільшує запас ходу авто на 400 км лише за п'ять хвилин. А перша модель на базі платформи — Han L — коштує від 30 000 доларів.

В компанії Toyota впевнені, що чинне лідерство Китаю у сфері електромобілів — лише початок.

Toyota попереджає

Президент водневого бізнесу Toyota Місумаса Ямагата попередив, що водневі автомобілі чекає та ж доля, що й електрокари. "У нас залишилося небагато часу — важливо прискоритися", — цитує його Financial Times.

Toyota розробляє водневі автомобілі вже понад 30 років. Однак Китай швидко завойовує цей ринок. На Піднебесну вже припадає більшість продажів комерційних авто на водні. Ямагата стверджує, що темпам розвитку сприяє завдання китайського уряду перетворити основні логістичні маршрути на водневі автомагістралі.

КНР швидко розширює кількість водневих заправних станцій, одночасно знижуючи витрати, які зараз становлять лише третину від японських. Продажі автобусів та вантажівок на водневих паливних елементах у Китаї були вищими, ніж на всіх інших ринках разом узятих, та склали 7069 одиниць.

Раніше ми писали, який електрокар заощаджує 20 000 доларів лише на заправці. Також експерти назвали найкращі вживані електромобілі у 2025 році.