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Чому кожне четверте авто, продане у 2025 році, буде електричним

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Дата публікації: 15 травня 2025 17:30
Кожне четверте авто, продане у 2025 році, буде електричним: дослідження
Продаж електромобілів. Фото: techxplore.com

За даними Міжнародного енергетичного агентства (МЕА), очікується, що кожен четвертий автомобіль, проданий у світі у 2025 році, буде електрокаром. Якщо розвиток ринку відбуватиметься подібними темпами, до 2030 року електромобілі можуть зайняти 40% світових продажів авто.

Про це повідомив Electrek.

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Попри економічний тиск на автомобільний сектор, продажі електромобілів у 2024 році досягли рекордних 17 000 000 екземплярів, вперше досягнувши частки 20% світового авторинку. Цей імпульс зберігся на початку 2025 року, коли реалізація електрокарів зросла на 35% у першому кварталі порівняно з аналогічним періодом торік.

Майже половина авто, проданих в Китаї у 2024 році, були електричними — понад 11 000 000 електромобілів. Це більше, ніж було реалізовано у всьому світі лише двома роками раніше. Електрокари також переживають бум на інших ринках Азії, а також Латинської Америки, де торік продажі зросли більш як на 60%.

У США реалізація електромобілів зросла приблизно на 10% у річному обчисленні, причому зараз вони становлять понад 10% від усіх продажів нових авто.

Тим часом ринок електричних автомобілів у Європі досяг плато. Позаяк державні стимули почали зменшуватися, їхня частка залишалася стабільною на рівні близько 20%.

Чому зростають продажі

  • Ціни знижуються. Середня вартість електромобіля знизилася у 2024 році завдяки зростанню конкуренції та падінню цін на акумулятори. У Китаї дві третини електромобілів, проданих минулого року, були дешевшими за їхні бензинові аналоги, і це без урахування субсидій. Але на таких ринках, як США та Німеччина, електромобілі все ще дорожчі — відповідно на 30% та на 20%.
  • Експлуатаційні витрати. Навіть якщо ціна на нафту впаде до 40 доларів за барель, зарядка та експлуатація електромобіля в Європі все одно буде приблизно вдвічі дешевшою, ніж автомобіля з двигуном внутрішнього згоряння.

Раніше Toyota попередила, який ринок Китай захопить наступним. Також ми писали, який електрокар заощаджує 20 000 доларів лише на заправці.

США Китай авто електрокари Європа дослідження автомобіль електромобіль
Сергій Якуба - Редактор
Автор:
Сергій Якуба
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