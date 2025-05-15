Кожне четверте авто, продане у 2025 році, буде електричним: дослідження

Продаж електромобілів. Фото: techxplore.com

За даними Міжнародного енергетичного агентства (МЕА), очікується, що кожен четвертий автомобіль, проданий у світі у 2025 році, буде електрокаром. Якщо розвиток ринку відбуватиметься подібними темпами, до 2030 року електромобілі можуть зайняти 40% світових продажів авто.

Про це повідомив Electrek.

Реклама

Читайте також:

Глобальний прорив

Попри економічний тиск на автомобільний сектор, продажі електромобілів у 2024 році досягли рекордних 17 000 000 екземплярів, вперше досягнувши частки 20% світового авторинку. Цей імпульс зберігся на початку 2025 року, коли реалізація електрокарів зросла на 35% у першому кварталі порівняно з аналогічним періодом торік.

Майже половина авто, проданих в Китаї у 2024 році, були електричними — понад 11 000 000 електромобілів. Це більше, ніж було реалізовано у всьому світі лише двома роками раніше. Електрокари також переживають бум на інших ринках Азії, а також Латинської Америки, де торік продажі зросли більш як на 60%.

У США реалізація електромобілів зросла приблизно на 10% у річному обчисленні, причому зараз вони становлять понад 10% від усіх продажів нових авто.

Тим часом ринок електричних автомобілів у Європі досяг плато. Позаяк державні стимули почали зменшуватися, їхня частка залишалася стабільною на рівні близько 20%.

Чому зростають продажі

Ціни знижуються. Середня вартість електромобіля знизилася у 2024 році завдяки зростанню конкуренції та падінню цін на акумулятори. У Китаї дві третини електромобілів, проданих минулого року, були дешевшими за їхні бензинові аналоги, і це без урахування субсидій. Але на таких ринках, як США та Німеччина, електромобілі все ще дорожчі — відповідно на 30% та на 20%.

Середня вартість електромобіля знизилася у 2024 році завдяки зростанню конкуренції та падінню цін на акумулятори. У Китаї дві третини електромобілів, проданих минулого року, були дешевшими за їхні бензинові аналоги, і це без урахування субсидій. Але на таких ринках, як США та Німеччина, електромобілі все ще дорожчі — відповідно на 30% та на 20%. Експлуатаційні витрати. Навіть якщо ціна на нафту впаде до 40 доларів за барель, зарядка та експлуатація електромобіля в Європі все одно буде приблизно вдвічі дешевшою, ніж автомобіля з двигуном внутрішнього згоряння.

Раніше Toyota попередила, який ринок Китай захопить наступним. Також ми писали, який електрокар заощаджує 20 000 доларів лише на заправці.