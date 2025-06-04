Toyota GR Corolla на рідкому водні проїхала 468 кіл у Фудзі

GR Corolla на рідкому водні. Фото: Toyota

Toyota успішно провела випробування на витривалість для автомобіля, який використовує двигун на рідкому водні. Це сталося прямо під час тривалої гонки.

Концепт GR Corolla H2 від Toyota показав свої найкращі результати під час гонки на витривалість "24 години Фудзі", яка відбулась минулими вихідними, пише Interesting Engineering.

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Автомобіль під назвою Toyota Gazoo Rookie Racing (TG-RR) подолав 468 кіл. Це лише на 10 кіл менше його рекорду 2022 року в 478 кіл, якого він досяг до переходу з газоподібного водню на рідкий у 2023 році.

Як пройшла гонка

Вона пройшла важко. Автомобілям заважав густий туман, також протягом ночі були зупинки через червоний прапор, видимість бажала кращого.

Попри це, GR Corolla H2 подолав 83,6 відсотка кіл, подоланих переможцем гонок. Це значне покращення порівняно з результатом 2022 року, коли він досяг лише 62,9 відсотка.

Нововведення

Одним з найбільших нововведень стало додавання нового режиму "збідненого згоряння". Ця система виявляє, коли не потрібна повна потужність, і відповідно регулює згоряння водню. Мета полягає в підвищенні ефективності без шкоди для продуктивності.

Ще одне оновлення стосується клапана заправки воднем автомобіля. Внутрішня структура поршня була перероблена, інженери усунули потребу в зовнішньому приводі. Ця зміна знизила ризик витоку водню та скоротила час заправки автомобіля на 30 відсотків.

Нагадаємо, стало відомо, як виглядає новий Toyota FJ Cruiser, який має з'явитись у продажу в 2026 році.