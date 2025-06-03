McLaren презентував 750S Le Mans — лише 50 ексклюзивних авто

Новий спорткар MсLaren. Фото: cars.mclaren.com

У 1995 році McLaren з першої спроби виграв знамениту гонку Ле-Ман. Саме цьому досягненню присвячений випуск нового суперкара, який побачив світ через 30 років після цієї перемоги.

Компанія випускає чергову лімітовану серію суперкарів, за основу якої була взята модель 750S, пише СarsCoops. Це ексклюзивна і дуже обмежена серія, усього буде випущено лише 50 екземплярів цього авто.

Реклама

Читайте також:

McLaren 750S. Фото: carscoops.com

Особливості нового суперкара

Його відмінність від стандартного купе 750S у комплекті High Downforce Kit від підрозділу MSO (McLaren Special Operations), який збільшує притискну силу на 10%.

Він включає більш помітний спліттер на передньому бампері, повітрозбірник на даху, більш активний задній спойлер та жалюзі під крилом ззаду, виготовлені з вуглецевого волокна.

McLaren 750S. Фото: carscoops.com

Зовнішній вигляд

Ексклюзив доступний в кольорах Le Mans Grey або McLaren Orange з емблемою LM на профілі. Він також оснащений культовими п'ятиспицевими легкосплавними дисками LM з оздобленням Stealth.

Гальмівні супорти пофарбовані в золотий колір F1 з червоним логотипом McLaren та опціональним покращеним гальмівним механізмом Track Brake.

У салоні нового суперкара від McLaren поєднуються чорна алькантара кольору Carbon Black та м’яка шкіра кольору Jet Black з акцентами з алькантари кольору Dove Gray або McLaren Orange. Брендування Le Mans вишите на підголівниках та килимках, а також є унікальна табличка, яка нагадує вам, що ви сидите в одному з лише 50 автомобілів.

McLaren 750S. Фото: carscoops.com

Продуктивність

Характеристики продуктивності залишилися незмінними. Це центрально розташований 4,0-літровий двигун V8 з подвійним турбонаддувом, який видає 740 кінських сил і 590 фунт-футів крутного моменту.

Нагадаємо, Toyota готується випустити нову, "молоду" версію Land Cruiser. Очікується, що це станеться на початку 2026 року.