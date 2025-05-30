Надійні дешеві авто з великим пробігом для будь-яких доріг

Названі найнадійніші дешеві авто з великим пробігом
Зовнішній вигляд автомобіля може бути важливим критерієм для багатьох покупців вживаних машин. Проте для автолюбителів, які цінують довговічність, надійність та простоту обслуговування, пріоритети інші: авто має витримувати різноманітні умови експлуатації та не бути надто вибагливим до пального.
Autogid зібрав шість машин з пробігом для інтенсивного використання, холодного клімату та складних доріг, які здатні проходити сотні тисяч кілометрів навіть при нерегулярному техобслуговуванні.
Mitsubishi Galant IX (2.4, 4G69)
Модель, здатна без проблем подолати понад 400 000-500 000 км за умови якісної оливи та базового догляду. Простота конструкції та надійна трансмісія сприяють довготривалій службі.
Suzuki Grand Vitara II (2.0 бензин)
Компактний позашляховик з класичною рамою, повним приводом та понижувальною передачею. 2-літровий бензиновий мотор знаменитий довговічністю та простотою. Модель підходить як для міських доріг, так і для легкого бездоріжжя.
Opel Astra H (1.8 Z18XER)
Надійний хетчбек з двигуном 1.8 л та ланцюговим приводом ГРМ, що мінімізує ризики дорогого ремонту. Відсутність турбонаддуву робить мотор простим та довговічним, а проста електроніка забезпечує доступне обслуговування.
Honda FR-V (1.8/2.0)
Практичний компактний автомобіль з бензиновими двигунами K20 та 1.8 i-VTEC, які проходять понад 300 000 км без серйозних проблем. Авто має надійну підвіску та напрочуд просторий салон для всієї родини.
Peugeot 406 (2.0 EW10J4)
Класичний седан з перевіреним 2-літровим мотором EW10J4. Демонструє стабільність роботи двигуна, коробки передач та електроніки.
Nissan Note E11 (1.6 HR16DE)
Компактний хетчбек з бензиновим двигуном 1.6 HR16DE, відомим своїм великим ресурсом та мінімальною кількістю несправностей. Проста автоматична коробка та мінімальна електроніка роблять авто легким в обслуговуванні й надійним у використанні.
Раніше механік назвав найнадійніший вживаний автомобіль з дизельним двигуном. Також ми публікували рейтинг надійності електромобілів з пробігом за 2025 рік.
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