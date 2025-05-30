Надійні дешеві авто з великим пробігом для будь-яких доріг

Продаж вживаних автомобілів в Україні. Фото: wah.ua

Зовнішній вигляд автомобіля може бути важливим критерієм для багатьох покупців вживаних машин. Проте для автолюбителів, які цінують довговічність, надійність та простоту обслуговування, пріоритети інші: авто має витримувати різноманітні умови експлуатації та не бути надто вибагливим до пального.

Autogid зібрав шість машин з пробігом для інтенсивного використання, холодного клімату та складних доріг, які здатні проходити сотні тисяч кілометрів навіть при нерегулярному техобслуговуванні.

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Mitsubishi Galant IX (2.4, 4G69)

Фото: automobilio.info

Модель, здатна без проблем подолати понад 400 000-500 000 км за умови якісної оливи та базового догляду. Простота конструкції та надійна трансмісія сприяють довготривалій службі.

Suzuki Grand Vitara II (2.0 бензин)

Фото: wikimedia.org

Компактний позашляховик з класичною рамою, повним приводом та понижувальною передачею. 2-літровий бензиновий мотор знаменитий довговічністю та простотою. Модель підходить як для міських доріг, так і для легкого бездоріжжя.

Opel Astra H (1.8 Z18XER)

Фото: wikimedia.org

Надійний хетчбек з двигуном 1.8 л та ланцюговим приводом ГРМ, що мінімізує ризики дорогого ремонту. Відсутність турбонаддуву робить мотор простим та довговічним, а проста електроніка забезпечує доступне обслуговування.

Honda FR-V (1.8/2.0)

Фото: infocar.ua

Практичний компактний автомобіль з бензиновими двигунами K20 та 1.8 i-VTEC, які проходять понад 300 000 км без серйозних проблем. Авто має надійну підвіску та напрочуд просторий салон для всієї родини.

Peugeot 406 (2.0 EW10J4)

Фото: wikimedia.org

Класичний седан з перевіреним 2-літровим мотором EW10J4. Демонструє стабільність роботи двигуна, коробки передач та електроніки.

Nissan Note E11 (1.6 HR16DE)

Фото: wikimedia.org

Компактний хетчбек з бензиновим двигуном 1.6 HR16DE, відомим своїм великим ресурсом та мінімальною кількістю несправностей. Проста автоматична коробка та мінімальна електроніка роблять авто легким в обслуговуванні й надійним у використанні.

Раніше механік назвав найнадійніший вживаний автомобіль з дизельним двигуном. Також ми публікували рейтинг надійності електромобілів з пробігом за 2025 рік.