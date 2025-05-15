Яке найнадійніше вживане авто з дизельним двигуном

Opel Astra з дизельним двигуном 1.7 CDTI. Фото: eurekar.co.uk

Механік Педро Бастіда, який працює на іспанській станції техогляду транспортних засобів, шукав авто з найнадійнішим дизельним двигуном, доводячи, що машина не завжди потребує найновіших технологій для надійності. В результаті найкращою виявилася не дуже нова модель Opel Astra.

Про це написав Interia.

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Opel не є одним з найнадійніших автомобілів у світі. Зазвичай моделі німецького виробника займають нижчі позиції в рейтингах безвідмовності.

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Але винятком є моделі, оснащені дизельними двигунами 1.7 CDTI від японського виробника Isuzu. Ці агрегати не лише споживають в середньому від 5,5 до 7,5 л дизельного пального на 100 км пробігу, але й забезпечують високу динаміку.

Пробіг без проблем

У своєму профілі в Instagram Бастіда опублікував відео, в якому показує Opel Astra, оснащений, як він стверджує, одним із найнадійніших двигунів на дорозі.

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Механік наголошує, що машина вже проїхала 270 000 км, і ще ніколи не спричиняла жодних технічних проблем. А його експлуатація практично обмежувалася виключно регулярною заміною оливи.

Бастіда наголосив, що Opel Astra був у його родині з самого початку, що дозволяє йому впевнено рекомендувати його як найкращу дизельну модель на ринку вживаних автомобілів.

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