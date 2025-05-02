Вживаний Opel Astra третього покоління: чи варто купувати

2013 Opel Astra. Фото: netcarshow.com

Opel Astra покоління H (2004–2014) доступна як седан, 3-х й 5-дверні хетчбеки, універсал та навіть кабріолет. Модель отримала добре пристосовану до наших доріг підвіску та високий кліренс, але має багато різних проблем з електронікою та електрикою.

Про це написала "Україна за кермом".

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На вторинному ринку домінують атмосферні агрегати 1.4 (90 к.с.), 1.6 (115 к.с.) та 1.8 (140 к.с.) — всі вважаються вдалими. Є окремі слабкі місця на кшталт клапанів EGR та модуля запалювання, але багато моторів доживають до 400 000 км без капремонту. Іноді збоїть керований термостат, а на моторах 1.6 та 1.8 — фазообертачі. Немає гідрокомпенсаторів — клапани потребують регулювання. При чому рекомендований заводський інтервал у 150 000 км є занадто оптимістичним.

Поширений турбодизель 1.3 (90 к.с.) — явно не кращий варіант. У нього безліч хвороб — від корозії ГБЦ до відмов турбіни.

Бензиновий турбо 2.0 (200 к.с.) також вкрай суперечливий та погано переносить навіть А-95.

Трансмісії

Є нарікання до механічної 5-ступеневої коробки передач, яку використовували на багатьох моделях Opel, Chevrolet, Suzuki та Daewoo. Річ у тім, що трансмісії бракує запасу міцності. У компанії з мотором 1.4 вона майже вічна, а ось з 1.6 можна очікувати прискореного зносу підшипника вторинного валу та зубів. А мотор 1.8 може вбити цю коробку до 60 000 км.

Робот EasyTronic до недоліків механічної коробки додає невисокий ресурс зчеплення та актуаторів, а також необхідність проводити адаптацію блоку керування в міру зносу накладок диска зчеплення.

Класична автоматична коробка — 4-ступенева Aisin — доступний у парі з двигуном 1.8. Вона легко витримує 200 000 км, а при дбайливому ставленні й понад 300 000 км. Особливих проблем у самій коробці не виявлено, слабкість була в системі охолодження, схильної до протікання (дефект усунули у 2008 році).

Інші особливості моделі

Опорні підшипники стійок здаються швидко, інші деталі служать довго; ступичні підшипники найчастіше змінюють через померлі датчики АБС.

У рульовому механізмі деяких модифікацій схильний до перегріву електрогідравлічний підсилювач. Коли остигає, то приходить у робочий стан.

Ресурс компресора кондиціонера та діодного мосту в генераторі непередбачуваний.

За обсягом багажного відділення Astra перевершує багато кросоверів.

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