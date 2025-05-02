Подержанный Opel Astra третьего поколения: стоит ли покупать

2013 Opel Astra. Фото: netcarshow.com

Opel Astra поколения H (2004-2014) доступна как седан, 3-х и 5-дверные хэтчбеки, универсал и даже кабриолет. Модель получила хорошо приспособленную к нашим дорогам подвеску и высокий клиренс, но имеет много различных проблем с электроникой и электрикой.

Об этом написала "Украина за рулем".

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Двигатели

На вторичном рынке доминируют атмосферные агрегаты 1.4 (90 л.с.), 1.6 (115 л.с.) и 1.8 (140 л.с.) — все считаются удачными. Есть отдельные слабые места вроде клапанов EGR и модуля зажигания, но многие моторы доживают до 400 000 км без капремонта. Иногда сбоит управляемый термостат, а на моторах 1.6 и 1.8 — фазовращатели. Нет гидрокомпенсаторов — клапаны требуют регулировки. Причем рекомендованный заводской интервал в 150 000 км является слишком оптимистичным.

Распространенный турбодизель 1.3 (90 л.с.) — явно не лучший вариант. У него множество болезней — от коррозии ГБЦ до отказов турбины.

Бензиновый турбо 2.0 (200 л.с.) также крайне противоречив и плохо переносит даже А-95.

Трансмиссии

Есть нарекания к механической 5-ступенчатой коробке передач, которую использовали на многих моделях Opel, Chevrolet, Suzuki и Daewoo. Дело в том, что трансмиссии не хватает запаса прочности. В компании с мотором 1.4 она почти вечная, а вот с 1.6 можно ожидать ускоренного износа подшипника вторичного вала и зубьев. А мотор 1.8 может убить эту коробку до 60 000 км.

Робот EasyTronic к недостаткам механической коробки добавляет невысокий ресурс сцепления и актуаторов, а также необходимость проводить адаптацию блока управления по мере износа накладок диска сцепления.

Классическая автоматическая коробка — 4-ступенчатая Aisin — доступна в паре с двигателем 1.8. Она легко выдерживает 200 000 км, а при бережном отношении и более 300 000 км. Особых проблем в самой коробке не обнаружено, слабость была в системе охлаждения, склонной к протеканию (дефект устранили в 2008 году).

Другие особенности модели

Опорные подшипники стоек сдаются быстро, остальные детали служат долго; ступичные подшипники чаще всего меняют из-за умерших датчиков АБС.

В рулевом механизме некоторых модификаций подвержен перегреву электрогидравлический усилитель. Когда остывает, то приходит в рабочее состояние.

Ресурс компрессора кондиционера и диодного моста в генераторе непредсказуем.

По объему багажного отделения Astra превосходит многие кроссоверы.

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