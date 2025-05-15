Какое самое надежное подержанное авто с дизельным двигателем

Opel Astra с дизельным двигателем 1.7 CDTI. Фото: eurekar.co.uk

Механик Педро Бастида, работающий на испанской станции техосмотра транспортных средств, искал авто с самым надежным дизельным двигателем, доказывая, что машина не всегда нуждается в новейших технологиях для надежности. В результате лучшей оказалась не очень новая модель Opel Astra.

Об этом написал Interia.

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Opel не является одним из самых надежных автомобилей в мире. Обычно модели немецкого производителя занимают более низкие позиции в рейтингах безотказности.

Но исключением являются модели, оснащенные дизельными двигателями 1.7 CDTI от японского производителя Isuzu. Эти агрегаты не только потребляют в среднем от 5,5 до 7,5 л дизельного топлива на 100 км пробега, но и обеспечивают высокую динамику.

Пробег без проблем

В своем профиле в Instagram Бастида опубликовал видео, в котором показывает Opel Astra, оснащенный, как он утверждает, одним из самых надежных двигателей на дороге.

Механик подчеркивает, что машина уже проехала 270 000 км, и еще никогда не вызывала никаких технических проблем. А его эксплуатация практически ограничивалась исключительно регулярной заменой масла.

Бастида подчеркнул, что Opel Astra был в его семье с самого начала, что позволяет ему уверенно рекомендовать его как лучшую дизельную модель на рынке подержанных автомобилей.

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