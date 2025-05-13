Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная Авто Деньги на ветер — какие подержанные авто часто ломаются

Деньги на ветер — какие подержанные авто часто ломаются

Ua en ru
Дата публикации 13 мая 2025 17:30
Немецкие эксперты назвали авто, которые ломаются чаще других
2013 Renault Twingo. Фото: evo.co.uk

Водители стараются избегать автомобилей, которые быстро ломаются и имеют дефектные компоненты. Стоит обратить внимание на отчет немецкого TUV за 2025 год, чтобы не попасть впросак при покупке подержанной машины.

Об этом сообщил Moto.

Реклама
Читайте также:
  • Наиболее неисправные авто возрастом 2-3 года
  1. Tesla Model 3 (14,2% с серьезными дефектами);
  2. Ford Mondeo (13,2%);
  3. Skoda Scala (11,8%).
  • Наиболее неисправные авто возрастом 4-5 лет
  1. Tesla Model 3 (19,7%);
  2. Volkswagen Sharan (17,7%);
  3. BMW 5/6 серий (17,7%).
  • Наиболее неисправные авто возрастом 6-7 лет
  1. Dacia Dokker (26,5%);
  2. Dacia Duster (24,3%);
  3. BMW 5/6 серий (23,6%).
  • Наиболее неисправные авто возрастом 8-9 лет
  1. Dacia Dokker (30,9%);
  2. Dacia Duster (29,7%);
  3. Dacia Sandero (28,6%).
  • Наиболее неисправные авто возрастом 10-11 лет
  1. Dacia Logan (39,6%);
  2. Dacia Duster (34,1%);
  3. Renault Twingo (33%).
  • Наиболее неисправные авто возрастом 12-13 лет
  1. Renault Twingo (41,5%);
  2. Dacia Logan (41%);
  3. Renault Clio (39,8%).

Ранее мы писали, почему покупать подержанные авто в Германии стало рискованно. Также эксперты назвали самые надежные автомобили в возрасте до 10 лет.

ремонт авто проблемы советы автомобиль подержанные авто
Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /