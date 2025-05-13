Немецкие эксперты назвали авто, которые ломаются чаще других

Деньги на ветер — какие подержанные авто часто ломаются
2013 Renault Twingo. Фото: evo.co.uk
Водители стараются избегать автомобилей, которые быстро ломаются и имеют дефектные компоненты. Стоит обратить внимание на отчет немецкого TUV за 2025 год, чтобы не попасть впросак при покупке подержанной машины.
Об этом сообщил Moto.
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- Наиболее неисправные авто возрастом 2-3 года
- Tesla Model 3 (14,2% с серьезными дефектами);
- Ford Mondeo (13,2%);
- Skoda Scala (11,8%).
- Наиболее неисправные авто возрастом 4-5 лет
- Tesla Model 3 (19,7%);
- Volkswagen Sharan (17,7%);
- BMW 5/6 серий (17,7%).
- Наиболее неисправные авто возрастом 6-7 лет
- Dacia Dokker (26,5%);
- Dacia Duster (24,3%);
- BMW 5/6 серий (23,6%).
- Наиболее неисправные авто возрастом 8-9 лет
- Dacia Dokker (30,9%);
- Dacia Duster (29,7%);
- Dacia Sandero (28,6%).
- Наиболее неисправные авто возрастом 10-11 лет
- Dacia Logan (39,6%);
- Dacia Duster (34,1%);
- Renault Twingo (33%).
- Наиболее неисправные авто возрастом 12-13 лет
- Renault Twingo (41,5%);
- Dacia Logan (41%);
- Renault Clio (39,8%).
Ранее мы писали, почему покупать подержанные авто в Германии стало рискованно. Также эксперты назвали самые надежные автомобили в возрасте до 10 лет.
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