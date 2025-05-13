Немецкие эксперты назвали авто, которые ломаются чаще других

2013 Renault Twingo. Фото: evo.co.uk

Водители стараются избегать автомобилей, которые быстро ломаются и имеют дефектные компоненты. Стоит обратить внимание на отчет немецкого TUV за 2025 год, чтобы не попасть впросак при покупке подержанной машины.

Об этом сообщил Moto.

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Наиболее неисправные авто возрастом 2-3 года

Tesla Model 3 (14,2% с серьезными дефектами); Ford Mondeo (13,2%); Skoda Scala (11,8%).

Наиболее неисправные авто возрастом 4-5 лет

Tesla Model 3 (19,7%); Volkswagen Sharan (17,7%); BMW 5/6 серий (17,7%).

Наиболее неисправные авто возрастом 6-7 лет

Dacia Dokker (26,5%); Dacia Duster (24,3%); BMW 5/6 серий (23,6%).

Наиболее неисправные авто возрастом 8-9 лет

Dacia Dokker (30,9%); Dacia Duster (29,7%); Dacia Sandero (28,6%).

Наиболее неисправные авто возрастом 10-11 лет

Dacia Logan (39,6%); Dacia Duster (34,1%); Renault Twingo (33%).

Наиболее неисправные авто возрастом 12-13 лет

Renault Twingo (41,5%); Dacia Logan (41%); Renault Clio (39,8%).

Ранее мы писали, почему покупать подержанные авто в Германии стало рискованно. Также эксперты назвали самые надежные автомобили в возрасте до 10 лет.