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Гроші на вітер — які вживані авто часто ламаються

Ua en ru
Дата публікації: 13 травня 2025 17:30
Німецькі експерти назвали авто, які ламаються частіше за інші
2013 Renault Twingo. Фото: evo.co.uk

Водії намагаються уникати автомобілів, які швидко ламаються та мають дефектні компоненти. Варто звернути увагу на звіт німецького TUV за 2025 рік, щоб не втрапити у халепу під час купівлі вживаної машини.

Про це повідомив Moto.

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  1. Tesla Model 3 (14,2% з серйозними дефектами);
  2. Ford Mondeo (13,2%);
  3. Skoda Scala (11,8%).
  • Найбільш несправні авто віком 4-5 років
  1. Tesla Model 3 (19,7%);
  2. Volkswagen Sharan (17,7%);
  3. BMW 5/6 серій (17,7%).
  • Найбільш несправні авто віком 6-7 років
  1. Dacia Dokker (26,5%);
  2. Dacia Duster (24,3%);
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  • Найбільш несправні авто віком 8-9 років
  1. Dacia Dokker (30,9%);
  2. Dacia Duster (29,7%);
  3. Dacia Sandero (28,6%).
  • Найбільш несправні авто віком 10-11 років
  1. Dacia Logan (39,6%);
  2. Dacia Duster (34,1%);
  3. Renault Twingo (33%).
  • Найбільш несправні авто віком 12-13 років
  1. Renault Twingo (41,5%);
  2. Dacia Logan (41%);
  3. Renault Clio (39,8%).

Раніше ми писали, чому купувати вживані авто у Німеччині стало ризиковано. Також експерти назвали найнадійніші автомобілі віком до 10 років.

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Сергій Якуба - Редактор
Автор:
Сергій Якуба
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