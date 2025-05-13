Німецькі експерти назвали авто, які ламаються частіше за інші

2013 Renault Twingo. Фото: evo.co.uk

Водії намагаються уникати автомобілів, які швидко ламаються та мають дефектні компоненти. Варто звернути увагу на звіт німецького TUV за 2025 рік, щоб не втрапити у халепу під час купівлі вживаної машини.

Про це повідомив Moto.

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Найбільш несправні авто віком 2-3 роки

Tesla Model 3 (14,2% з серйозними дефектами); Ford Mondeo (13,2%); Skoda Scala (11,8%).

Найбільш несправні авто віком 4-5 років

Tesla Model 3 (19,7%); Volkswagen Sharan (17,7%); BMW 5/6 серій (17,7%).

Найбільш несправні авто віком 6-7 років

Dacia Dokker (26,5%); Dacia Duster (24,3%); BMW 5/6 серій (23,6%).

Найбільш несправні авто віком 8-9 років

Dacia Dokker (30,9%); Dacia Duster (29,7%); Dacia Sandero (28,6%).

Найбільш несправні авто віком 10-11 років

Dacia Logan (39,6%); Dacia Duster (34,1%); Renault Twingo (33%).

Найбільш несправні авто віком 12-13 років

Renault Twingo (41,5%); Dacia Logan (41%); Renault Clio (39,8%).

Раніше ми писали, чому купувати вживані авто у Німеччині стало ризиковано. Також експерти назвали найнадійніші автомобілі віком до 10 років.