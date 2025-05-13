Німецькі експерти назвали авто, які ламаються частіше за інші

Гроші на вітер — які вживані авто часто ламаються
2013 Renault Twingo. Фото: evo.co.uk
Водії намагаються уникати автомобілів, які швидко ламаються та мають дефектні компоненти. Варто звернути увагу на звіт німецького TUV за 2025 рік, щоб не втрапити у халепу під час купівлі вживаної машини.
Про це повідомив Moto.
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- Ford Mondeo (13,2%);
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Раніше ми писали, чому купувати вживані авто у Німеччині стало ризиковано. Також експерти назвали найнадійніші автомобілі віком до 10 років.
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