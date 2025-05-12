Які вживані авто зі США варто обходити стороною

Аукціон вживаних авто в США. Фото: wcshipping.com

За даними Укравтопром, протягом першого кварталу 2025 року першу реєстрацію в Україні пройшли майже 9000 вживаних легкових автомобілів з США. Американські експерти застерігають від деяких моделей, які мають проблеми продуктивності та надійності, що надалі постійно спустошуватиме гаманці нових власників.

Про авто, які не слід купувати, повідомив GOBankingRates.

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Chrysler 300

Фото: capitalone.com

У рейтингу Money Inc. "20 автомобілів, яких слід уникати за будь-яку ціну у 2023 році" модель посіла шосте місце. Авто відстає від конкурентів у технологіях та працює посередньо, при цьому воно дорожче та має проблеми з доступністю запчастин.

Buick Encore GX

Фото: jdpower.com

У переліку TopSpeed "15 найненадійніших автомобільних брендів 2023 року" авто має прогнозований рейтинг надійності 54 бали зі 100. А Encore GX 2023 року був названий однією з найгірших моделей для покупки. Його головні проблеми — двигун, гальмівна та паливна системи.

Ford Explorer

Фото: autoboom.co.il

Авто потрапило до антирейтингу Torque News "Найгірші автомобілі, кросовери та вантажівки 2023 року". Explorer має проблеми з надійністю, погану продуктивність та невдалий інтер'єр. А ще надто дорого коштує для звичайного 3-рядного кросовера.

Dodge Caravan

Фото: guideautoweb.com

У рейтингу Money Inc. "20 автомобілів, яких слід уникати за будь-яку ціну у 2023 році" автомобіль посів перше місце у списку. Причини — низька продуктивність та паливна ефективність. Модель витрачає 9,4 л на 100 км пробігу на шосе. Про витрати у місті не повідомляється, але варто очікувати набагато гіршого.

Cadillac XT4 Sport

Фото: motortrend.com

Motor1 відзначив XT4 Sport у списку найгірших автомобілів. Серед його головних проблем — поганий двигун та тісний салон.

Lincoln Aviator

Фото: edmunds.com

У списку найненадійніших автомобілів TopSpeed авто отримало прогнозований рейтинг 54 бали зі 100. Найгіршими назвали моделі Aviator 2023 та 2021 років. Машини мають проблеми скрізь — від електроніки, приводу та підвіски до рульового керування, фарби, декоративної обробки та ущільнень.

Раніше експерти назвали найнадійніші вживані авто з безлімітним пробігом. Також ми писали, чи вигідно купувати битий автомобіль.