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Выгодно ли покупать битый автомобиль

12 апреля 2025 01:20
Максим Сайгак - Редактор
Максим Сайгак
Редактор
Стоит ли покупать битый автомобиль
Битая машина. Фото: abrams.ca
Максим Сайгак - Редактор
Максим Сайгак
Редактор

Покупка битого автомобиля может стать как выгодной сделкой, так и опасным решением. На что стоит обратить внимание при выборе машины, пережившей аварию, и как оценить потенциальные расходы на ремонт и безопасность.

Об этом написал Autogid.

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  • Общие замечания

Стоит ли инвестировать в битый автомобиль, зависит от нескольких важных факторов. Во-первых, нужно тщательно оценить степень повреждений и возможность их устранения. Во-вторых, важно учесть не только цену приобретения, но и дальнейшие расходы на ремонты, страхование и эксплуатацию. Стоит также учесть риски, связанные с безопасностью и надежностью битых автомобилей.

  • Небольшие внешние повреждения

Вмятины, царапины и мелкие сколы на кузове, исправление которых стоит до 25 000 грн, могут быть выгодной покупкой благодаря существенной скидке на авто.

  • Легкие повреждения кузовных элементов

Большие вмятины на дверях или крыльях легко ремонтировать или заменить, но лучше избегать повреждений после града из-за высоких затрат на ремонт.

  • Авто после городских ДТП

Машины с незначительными авариями на низких скоростях могут быть выгодными для восстановления, но их следует тщательно проверять на скрытые повреждения.

Ранее мы писали, как пошлины Трампа повлияют на цены авто из США в Украине. Также эксперты объяснили, стоит ли купить американский подержанный кроссовер за 85 000 грн.

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