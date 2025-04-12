Стоит ли покупать битый автомобиль

Выгодно ли покупать битый автомобиль
Покупка битого автомобиля может стать как выгодной сделкой, так и опасным решением. На что стоит обратить внимание при выборе машины, пережившей аварию, и как оценить потенциальные расходы на ремонт и безопасность.
Об этом написал Autogid.
- Общие замечания
Стоит ли инвестировать в битый автомобиль, зависит от нескольких важных факторов. Во-первых, нужно тщательно оценить степень повреждений и возможность их устранения. Во-вторых, важно учесть не только цену приобретения, но и дальнейшие расходы на ремонты, страхование и эксплуатацию. Стоит также учесть риски, связанные с безопасностью и надежностью битых автомобилей.
- Небольшие внешние повреждения
Вмятины, царапины и мелкие сколы на кузове, исправление которых стоит до 25 000 грн, могут быть выгодной покупкой благодаря существенной скидке на авто.
- Легкие повреждения кузовных элементов
Большие вмятины на дверях или крыльях легко ремонтировать или заменить, но лучше избегать повреждений после града из-за высоких затрат на ремонт.
- Авто после городских ДТП
Машины с незначительными авариями на низких скоростях могут быть выгодными для восстановления, но их следует тщательно проверять на скрытые повреждения.
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