Стоит ли покупать битый автомобиль

Битая машина. Фото: abrams.ca

Покупка битого автомобиля может стать как выгодной сделкой, так и опасным решением. На что стоит обратить внимание при выборе машины, пережившей аварию, и как оценить потенциальные расходы на ремонт и безопасность.

Об этом написал Autogid.

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Общие замечания

Стоит ли инвестировать в битый автомобиль, зависит от нескольких важных факторов. Во-первых, нужно тщательно оценить степень повреждений и возможность их устранения. Во-вторых, важно учесть не только цену приобретения, но и дальнейшие расходы на ремонты, страхование и эксплуатацию. Стоит также учесть риски, связанные с безопасностью и надежностью битых автомобилей.

Небольшие внешние повреждения

Вмятины, царапины и мелкие сколы на кузове, исправление которых стоит до 25 000 грн, могут быть выгодной покупкой благодаря существенной скидке на авто.

Легкие повреждения кузовных элементов

Большие вмятины на дверях или крыльях легко ремонтировать или заменить, но лучше избегать повреждений после града из-за высоких затрат на ремонт.

Авто после городских ДТП

Машины с незначительными авариями на низких скоростях могут быть выгодными для восстановления, но их следует тщательно проверять на скрытые повреждения.

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