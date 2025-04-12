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Чи вигідно купувати битий автомобіль

12 квітня 2025 01:20
Максим Сайгак - Редактор
Максим Сайгак
Редактор
Чи варто купувати битий автомобіль
Бита машина. Фото: abrams.ca
Максим Сайгак - Редактор
Максим Сайгак
Редактор

Купівля битого автомобіля може стати як вигідною угодою, так й небезпечним рішенням. На що варто звернути увагу під час вибору машини, яка пережила аварію, та як оцінити потенційні витрати на ремонт й безпеку.

Про це написав Autogid.

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  • Загальні зауваження

Чи варто інвестувати в битий автомобіль, залежить від кількох важливих факторів. По-перше, потрібно ретельно оцінити ступінь ушкоджень та можливість їх усунення. По-друге, важливо врахувати не лише ціну придбання, а й подальші витрати на ремонти, страхування та експлуатацію. Варто також зважити на ризики, пов’язані з безпекою та надійністю битих автомобілів.

  • Невеликі зовнішні пошкодження

Вм’ятини, подряпини та дрібні сколи на кузові, виправлення яких коштує до 25 000 грн, можуть бути вигідною покупкою завдяки суттєвій знижці на авто.

  • Легкі пошкодження кузовних елементів

Великі вм’ятини на дверях або крилах легко ремонтувати або замінити, але краще уникати пошкоджень після граду через високі витрати на ремонт.

  • Авто після міських ДТП

Машини з незначними аваріями на низьких швидкостях можуть бути вигідними для відновлення, але їх слід ретельно перевіряти на приховані пошкодження.

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