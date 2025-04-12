Чи варто купувати битий автомобіль

Бита машина. Фото: abrams.ca

Купівля битого автомобіля може стати як вигідною угодою, так й небезпечним рішенням. На що варто звернути увагу під час вибору машини, яка пережила аварію, та як оцінити потенційні витрати на ремонт й безпеку.

Про це написав Autogid.

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Загальні зауваження

Чи варто інвестувати в битий автомобіль, залежить від кількох важливих факторів. По-перше, потрібно ретельно оцінити ступінь ушкоджень та можливість їх усунення. По-друге, важливо врахувати не лише ціну придбання, а й подальші витрати на ремонти, страхування та експлуатацію. Варто також зважити на ризики, пов’язані з безпекою та надійністю битих автомобілів.

Невеликі зовнішні пошкодження

Вм’ятини, подряпини та дрібні сколи на кузові, виправлення яких коштує до 25 000 грн, можуть бути вигідною покупкою завдяки суттєвій знижці на авто.

Легкі пошкодження кузовних елементів

Великі вм’ятини на дверях або крилах легко ремонтувати або замінити, але краще уникати пошкоджень після граду через високі витрати на ремонт.

Авто після міських ДТП

Машини з незначними аваріями на низьких швидкостях можуть бути вигідними для відновлення, але їх слід ретельно перевіряти на приховані пошкодження.

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