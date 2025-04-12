Чи варто купувати битий автомобіль

Чи вигідно купувати битий автомобіль
Купівля битого автомобіля може стати як вигідною угодою, так й небезпечним рішенням. На що варто звернути увагу під час вибору машини, яка пережила аварію, та як оцінити потенційні витрати на ремонт й безпеку.
Про це написав Autogid.
- Загальні зауваження
Чи варто інвестувати в битий автомобіль, залежить від кількох важливих факторів. По-перше, потрібно ретельно оцінити ступінь ушкоджень та можливість їх усунення. По-друге, важливо врахувати не лише ціну придбання, а й подальші витрати на ремонти, страхування та експлуатацію. Варто також зважити на ризики, пов’язані з безпекою та надійністю битих автомобілів.
- Невеликі зовнішні пошкодження
Вм’ятини, подряпини та дрібні сколи на кузові, виправлення яких коштує до 25 000 грн, можуть бути вигідною покупкою завдяки суттєвій знижці на авто.
- Легкі пошкодження кузовних елементів
Великі вм’ятини на дверях або крилах легко ремонтувати або замінити, але краще уникати пошкоджень після граду через високі витрати на ремонт.
- Авто після міських ДТП
Машини з незначними аваріями на низьких швидкостях можуть бути вигідними для відновлення, але їх слід ретельно перевіряти на приховані пошкодження.
Раніше ми писали, як мита Трампа вплинуть на ціни авто з США в Україні. Також експерти пояснили, чи варто купити американський вживаний кросовер за 85 000 грн.
Читайте Новини.LIVE!