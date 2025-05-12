Какие подержанные авто из США стоит обходить стороной

Аукцион подержанных авто в США. Фото: wcshipping.com

По данным Укравтопром, в течение первого квартала 2025 года первую регистрацию в Украине прошли почти 9000 подержанных легковых автомобилей из США. Американские эксперты предостерегают от некоторых моделей, которые имеют проблемы производительности и надежности, что в дальнейшем будет постоянно опустошать кошельки новых владельцев.

Об авто, которые не следует покупать, сообщил GOBankingRates.

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Chrysler 300

Фото: capitalone.com

В рейтинге Money Inc. "20 автомобилей, которых следует избегать любой ценой в 2023 году" модель заняла шестое место. Авто отстает от конкурентов в технологиях и работает посредственно, при этом оно дороже и имеет проблемы с доступностью запчастей.

Buick Encore GX

Фото: jdpower.com

В перечне TopSpeed "15 самых ненадежных автомобильных брендов 2023 года" авто имеет прогнозируемый рейтинг надежности 54 балла из 100. А Encore GX 2023 года был назван одной из худших моделей для покупки. Его главные проблемы — двигатель, тормозная и топливная системы.

Ford Explorer

Фото: autoboom.co.il

Авто попало в антирейтинг Torque News "Худшие автомобили, кроссоверы и грузовики 2023 года". Explorer имеет проблемы с надежностью, плохую производительность и неудачный интерьер. А еще слишком дорого стоит для обычного 3-рядного кроссовера.

Dodge Caravan

Фото: guideautoweb.com

В рейтинге Money Inc. "20 автомобилей, которых следует избегать любой ценой в 2023 году" автомобиль занял первое место в списке. Причины — низкая производительность и топливная эффективность. Модель расходует 9,4 л на 100 км пробега на шоссе. О расходе в городе не сообщается, но стоит ожидать гораздо худшего.

Cadillac XT4 Sport

Фото: motortrend.com

Motor1 отметил XT4 Sport в списке худших автомобилей. Среди его главных проблем — плохой двигатель и тесный салон.

Lincoln Aviator

Фото: edmunds.com

В списке самых ненадежных автомобилей TopSpeed авто получило прогнозируемый рейтинг 54 балла из 100. Худшими назвали модели Aviator 2023 и 2021 годов. Машины имеют проблемы везде — от электроники, привода и подвески до рулевого управления, краски, декоративной отделки и уплотнений.

Ранее эксперты назвали самые надежные подержанные авто с безлимитным пробегом. Также мы писали, выгодно ли покупать битый автомобиль.