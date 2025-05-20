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Рейтинг надійності вживаних електромобілів у 2025 році

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Дата публікації: 20 травня 2025 17:30
Вживані електромобілі з найбільшою кількістю дефектів у 2025 році
Ремонт електромобіля. Фото: axios.com

Французька компанія Carly провела тисячі діагностичних досліджень у 2024 році, щоб зʼясувати ступінь критичних дефектів вживаних електромобілів. Результати вразили: преміальні бренди електрокарів значно поступаються у надійності масовим маркам електричних машин.

Про це написав Monsieur Vintage.

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Розрив між брендами

Преміальні високотехнологічні бренди, такі як Audi та BMW мають дуже високий рівень критичних дефектів, рівень яких перевищує 75%.

Це можна пояснити швидкою інтеграцією складних, іноді неперевірених технологій та різноманітністю електронного обладнання, що множить точки вразливості.

Навпаки, такі виробники, як Peugeot, Toyota, Citroën та Peugeot виділяються своїм обережнішим підходом до інновацій. Результат: дивовижна надійність.

Renault, який часто випереджає лідерів у сфері електромобілів, знаходиться на півдорозі з 14% дефектів.

Водночас недорогий бренд Dacia залишається в зоні ризику з показником понад 52% поломок, ймовірно, через менш надійну електроніку.

Найбільш ненадійні бренди 

  1. Audi — рівень критичних дефектів 78,78%
  2. BMW — 76,81%
  3. SEAT — 71,01%
  4. Volkswagen — 68%
  5. Dacia — 52,63%

Найнадійніші бренди

  1. Peugeot — 2,32%
  2. Toyota — 6,45%
  3. Citroën — 7,4%
  4. Hyundai — 8,86%
  5. Renault — 14%

Раніше експерти пояснили, чому кожне четверте авто, продане у 2025 році, буде електричним. Також ми писали, що таке прихована зарядка електромобілів.

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Сергій Якуба - Редактор
Автор:
Сергій Якуба
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