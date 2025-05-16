Чому купувати електромобіль замість бензинового авто не варто

Електромобілі. Фото: northvolt.com

Нове дослідження S&P Global демонструє автомобільний ринок під несподіваним кутом. Фахівці проаналізували, як довго американці користуються своїми автомобілями, та виявили помітні відмінності у володінні електрокарами та авто з двигунами внутрішнього згоряння.

Про це повідомив Lʼautomobiliste.

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Проблема довговічності

Згідно з дослідженням, власники електромобілів оновлюють свої транспортні засоби в середньому через 3,6 року, тоді як водії авто з ДВЗ користуються ними близько 12,5 років.

Ця разюча різниця ставить під сумнів довговічність сучасних електромобілів у порівнянні з надійністю старіших моделей. Виникає питання: "Які автомобілі, електричні чи ДВЗ, можна експлуатувати понад 20 років?"

Можливо, часте оновлення електромобілів більше пов'язане з купівельною поведінкою. Власники цих транспортних засобів часто мають вищі доходи, люблять нові технології, та не бажають морочитися з передчасним зносом машини.

Своєю чергою заміна моделей стимулює ринок вживаних авто, роблячи електромобілі доступнішими для ширшої аудиторії. Однак це викликає питання щодо екологічного впливу електричних машин.

Екологічні стратегії

Вплив на навколишнє середовище не обмежується використанням електромобіля, потрібно враховувати його виробництво. Це підживлює скептицизм екологів щодо електрокарів.

Крім того, багато власників використовують електричне авто як другий транспортний засіб до основного з ДВЗ, щоб не залежати від обмеженого запасу ходу під час тривалих поїздок.

Тому майбутнє електромобілів значною мірою залежатиме від технологічних інновацій у сфері заряджання та відстані пробігу.

Раніше ми писали, який електрокар заощаджує 20 000 доларів лише на заправці. Також експерти пояснили, якого обслуговування потребує двигун електромобіля.