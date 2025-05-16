Почему покупать электромобиль вместо бензинового авто не стоит

Электромобили. Фото: northvolt.com

Новое исследование S&P Global демонстрирует автомобильный рынок под неожиданным углом. Специалисты проанализировали, как долго американцы пользуются своими автомобилями, и обнаружили заметные различия во владении электрокарами и авто с двигателями внутреннего сгорания.

Об этом сообщил Lʼautomobiliste.

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Проблема долговечности

Согласно исследованию, владельцы электромобилей обновляют свои транспортные средства в среднем через 3,6 года, тогда как водители авто с ДВС пользуются ими около 12,5 лет.

Эта огромная разница ставит под сомнение долговечность современных электромобилей по сравнению с надежностью более старых моделей. Возникает вопрос: "Какие автомобили, электрические или ДВС, можно эксплуатировать более 20 лет?"

Возможно, частое обновление электромобилей больше связано с покупательским поведением. Владельцы этих транспортных средств часто имеют более высокие доходы, любят новые технологии, и не желают заморачиваться с преждевременным износом машины.

В свою очередь замена моделей стимулирует рынок подержанных авто, делая электромобили доступными для более широкой аудитории. Однако это вызывает вопросы относительно экологического воздействия электрических машин.

Экологические стратегии

Влияние на окружающую среду не ограничивается использованием электромобиля, нужно учитывать его производство. Это подпитывает скептицизм экологов в отношении электрокаров.

Кроме того, многие владельцы используют электрическое авто как второе транспортное средство к основному с ДВС, чтобы не зависеть от ограниченного запаса хода во время длительных поездок.

Поэтому будущее электромобилей в значительной степени будет зависеть от технологических инноваций в сфере зарядки и расстояния пробега.

Ранее мы писали, какой электрокар экономит 20 000 долларов только на заправке. Также эксперты объяснили, в каком обслуживании нуждается двигатель электромобиля.