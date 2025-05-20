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Рейтинг надежности подержанных электромобилей в 2025 году

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Дата публикации 20 мая 2025 17:30
Подержанные электромобили с наибольшим количеством дефектов в 2025 году
Ремонт электромобиля. Фото: axios.com

Французская компания Carly провела тысячи диагностических исследований в 2024 году, чтобы выяснить степень критических дефектов подержанных электромобилей. Результаты поразили: премиальные бренды электрокаров значительно уступают в надежности массовым маркам электрических машин.

Об этом написал Monsieur Vintage.

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Разрыв между брендами

Премиальные высокотехнологичные бренды, такие как Audi и BMW имеют очень высокий уровень критических дефектов, уровень которых превышает 75%.

Это можно объяснить быстрой интеграцией сложных, иногда непроверенных технологий и разнообразием электронного оборудования, что увеличивает количество точек уязвимости.

Напротив, такие производители, как Peugeot, Toyota, Citroën и Peugeot выделяются своим осторожным подходом к инновациям. Результат: удивительная надежность.

Renault, который часто опережает лидеров в сфере электромобилей, находится на полпути с 14% дефектов.

В то же время недорогой бренд Dacia остается в зоне риска с показателем более 52% поломок, вероятно, из-за менее надежной электроники.

Самые ненадежные бренды

  1. Audi — уровень критических дефектов 78,78%
  2. BMW — 76,81%
  3. SEAT — 71,01%
  4. Volkswagen — 68%
  5. Dacia — 52,63%

Самые надежные бренды

  1. Peugeot — 2,32%
  2. Toyota — 6,45%
  3. Citroën — 7,4%
  4. Hyundai — 8,86%
  5. Renault — 14%

Ранее эксперты объяснили, почему каждое четвертое авто, проданное в 2025 году, будет электрическим. Также мы писали, что такое скрытая зарядка электромобилей.

ремонт авто электрокары проблемы исследование автомобиль електромобиль
Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба
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