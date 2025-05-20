Подержанные электромобили с наибольшим количеством дефектов в 2025 году

Ремонт электромобиля. Фото: axios.com

Французская компания Carly провела тысячи диагностических исследований в 2024 году, чтобы выяснить степень критических дефектов подержанных электромобилей. Результаты поразили: премиальные бренды электрокаров значительно уступают в надежности массовым маркам электрических машин.

Об этом написал Monsieur Vintage.

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Разрыв между брендами

Премиальные высокотехнологичные бренды, такие как Audi и BMW имеют очень высокий уровень критических дефектов, уровень которых превышает 75%.

Это можно объяснить быстрой интеграцией сложных, иногда непроверенных технологий и разнообразием электронного оборудования, что увеличивает количество точек уязвимости.

Напротив, такие производители, как Peugeot, Toyota, Citroën и Peugeot выделяются своим осторожным подходом к инновациям. Результат: удивительная надежность.

Renault, который часто опережает лидеров в сфере электромобилей, находится на полпути с 14% дефектов.

В то же время недорогой бренд Dacia остается в зоне риска с показателем более 52% поломок, вероятно, из-за менее надежной электроники.

Самые ненадежные бренды

Audi — уровень критических дефектов 78,78% BMW — 76,81% SEAT — 71,01% Volkswagen — 68% Dacia — 52,63%

Самые надежные бренды

Peugeot — 2,32% Toyota — 6,45% Citroën — 7,4% Hyundai — 8,86% Renault — 14%

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