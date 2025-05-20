Подержанные электромобили с наибольшим количеством дефектов в 2025 году

Рейтинг надежности подержанных электромобилей в 2025 году
Французская компания Carly провела тысячи диагностических исследований в 2024 году, чтобы выяснить степень критических дефектов подержанных электромобилей. Результаты поразили: премиальные бренды электрокаров значительно уступают в надежности массовым маркам электрических машин.
Об этом написал Monsieur Vintage.
Разрыв между брендами
Премиальные высокотехнологичные бренды, такие как Audi и BMW имеют очень высокий уровень критических дефектов, уровень которых превышает 75%.
Это можно объяснить быстрой интеграцией сложных, иногда непроверенных технологий и разнообразием электронного оборудования, что увеличивает количество точек уязвимости.
Напротив, такие производители, как Peugeot, Toyota, Citroën и Peugeot выделяются своим осторожным подходом к инновациям. Результат: удивительная надежность.
Renault, который часто опережает лидеров в сфере электромобилей, находится на полпути с 14% дефектов.
В то же время недорогой бренд Dacia остается в зоне риска с показателем более 52% поломок, вероятно, из-за менее надежной электроники.
Самые ненадежные бренды
- Audi — уровень критических дефектов 78,78%
- BMW — 76,81%
- SEAT — 71,01%
- Volkswagen — 68%
- Dacia — 52,63%
Самые надежные бренды
- Peugeot — 2,32%
- Toyota — 6,45%
- Citroën — 7,4%
- Hyundai — 8,86%
- Renault — 14%
Ранее эксперты объяснили, почему каждое четвертое авто, проданное в 2025 году, будет электрическим. Также мы писали, что такое скрытая зарядка электромобилей.
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