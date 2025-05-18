Для чего нужна скрытая зарядка электромобилей

ЭЗС в бордюре. Фото: Rheinmetall / YouTube

В немецком Кельне проводились испытания инновационных способов зарядки электромобилей, для чего ЭЗС вмонтировали в тротуарный бордюр. Результаты оказались ошеломляющими.

Об этом сообщил Moto.

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Цель проекта

Немцы ищут решение проблемы зарядки электромобилей, припаркованных в старых жилых массивах с многоквартирными домами. Проект Curb Charger предложил интересную идею спрятать зарядные устройства в тротуарных бордюрах.

Компания уже провела пилотную программу в Кельне, когда с апреля 2024 года в течение 12 месяцев водители выполнили 2800 циклов зарядки на четырех экспериментальных площадках. Техническая доступность составила более 99%, что говорит в пользу решения.

Пилотная программа должна была достичь двух целей. Во-первых, проверить, является ли сокрытие зарядных устройств на обочине практичным решением с точки зрения городского пространства. Во-вторых, исследовать реакцию водителей на кабели, спрятанные в бордюрах.

Результаты эксперимента

Результаты пилотного проекта были признаны хорошими. И сегодня все четыре пункта продолжают работать. Причина — хорошие оценки водителей, которые прежде всего указывали на местную доступность зарядных станций и удобство использования.

С точки зрения оператора сети, ключевыми факторами являются безотказная работа ЭЗС, низкие эксплуатационные расходы, способность легко интегрироваться в городской ландшафт и тот факт, что точка является более устойчивой к вандалам.

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