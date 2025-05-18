Для чого потрібна прихована зарядка електромобілів

ЕЗС в бордюрі. Фото: Rheinmetall / YouTube

У німецькому Кельні проводилися випробування інноваційних способів заряджання електромобілів, для чого ЕЗС вмонтували в тротуарний бордюр. Результати виявилися приголомшливими.

Про це повідомив Moto.

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Мета проєкту

Німці шукають розвʼязання проблеми заряджання електромобілів, припаркованих в старих житлових масивах з багатоквартирними будинками. Проєкт Curb Charger запропонував цікаву ідею заховати зарядні пристрої в тротуарних бордюрах.

Компанія вже провела пілотну програму в Кельні, коли з квітня 2024 року протягом 12 місяців водії виконали 2800 циклів заряджання на чотирьох експериментальних майданчиках. Технічна доступність становила понад 99%, що говорить на користь рішення.

Пілотна програма мала на меті досягти двох цілей. По-перше, перевірити, чи є приховування зарядних пристроїв на узбіччі практичним рішенням з погляду міського простору. По-друге, дослідити реакцію водіїв на кабелі, заховані в бордюрах.

Результати експерименту

Результати пілотного проєкту були визнані гарними. І сьогодні усі чотири пункти продовжують працювати. Причина — хороші оцінки водіїв, які насамперед вказували на місцеву доступність зарядних станцій та зручність використання.

З погляду оператора мережі, ключовими факторами є безвідмовна робота ЕЗС, низькі експлуатаційні витрати, здатність легко інтегруватися в міський ландшафт та той факт, що точка є стійкішою до вандалів.

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