Надежные дешевые авто с большим пробегом для любых дорог

Продажа подержанных автомобилей в Украине. Фото: wah.ua

Внешний вид автомобиля может быть важным критерием для многих покупателей подержанных машин. Однако для автолюбителей, которые ценят долговечность, надежность и простоту обслуживания, приоритеты другие: авто должно выдерживать различные условия эксплуатации и не быть слишком требовательным к топливу.

Autogid собрал шесть машин с пробегом для интенсивного использования, холодного климата и сложных дорог, которые способны проходить сотни тысяч километров даже при нерегулярном техобслуживании.

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Mitsubishi Galant IX (2.4, 4G69)

Фото: automobilio.info

Модель, способная без проблем преодолеть более 400 000-500 000 км при условии качественного масла и базового ухода. Простота конструкции и надежная трансмиссия способствуют длительной службе.

Suzuki Grand Vitara II (2.0 бензин)

Фото: wikimedia.org

Компактный внедорожник с классической рамой, полным приводом и понижающей передачей. 2-литровый бензиновый мотор знаменит долговечностью и простотой. Модель подходит как для городских дорог, так и для легкого бездорожья.

Opel Astra H (1.8 Z18XER)

Фото: wikimedia.org

Надежный хэтчбек с двигателем 1.8 л и цепным приводом ГРМ, что минимизирует риски дорогостоящего ремонта. Отсутствие турбонаддува делает мотор простым и долговечным, а простая электроника обеспечивает доступное обслуживание.

Honda FR-V (1.8/2.0)

Фото: infocar.ua

Практичный компактный автомобиль с бензиновыми двигателями K20 и 1.8 i-VTEC, которые проходят более 300 000 км без серьезных проблем. Авто имеет надежную подвеску и удивительно просторный салон для всей семьи.

Peugeot 406 (2.0 EW10J4)

Фото: wikimedia.org

Классический седан с проверенным 2-литровым мотором EW10J4. Демонстрирует стабильность работы двигателя, коробки передач и электроники.

Nissan Note E11 (1.6 HR16DE)

Фото: wikimedia.org

Компактный хэтчбек с бензиновым двигателем 1.6 HR16DE, известным своим большим ресурсом и минимальным количеством неисправностей. Простая автоматическая коробка и минимальная электроника делают авто легким в обслуживании и надежным в использовании.

Ранее механик назвал самый надежный подержанный автомобиль с дизельным двигателем. Также мы публиковали рейтинг надежности электромобилей с пробегом за 2025 год.