Новий Toyota Land Cruiser — фото, загальний вигляд, всі деталі

Патентне зображення Toyota FJ Cruiser. Фото: carscoops.com

Toyota готується випустити нову, "молоду" версію Land Cruiser. Очікується, що це станеться на початку 2026 року, але сам ажіотаж тільки зростає.

Вже опубліковане нове патентне креслення моделі, завдяки якому можна розгледіти екстер'єр нового позашляховика, пише Carscoops.

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За даними ЗМІ, Toyota тримала всю інформацію з моменту випуску єдиного тизера моделі у серпні 2023 року. Відтоді чутки працювали понаднормово.

Є версія, що компанія планує відродити назву FJ Cruiser, хоча офіційного підтвердження наразі немає.

Toyota Land Cruiser. Фото: СarsCoops

Як виглядатиме новий Land Cruiser

Компактний позашляховик із п'ятидверною конфігурацією та квадратною, утилітарною посадкою.

Елементи дизайну, на які варто звернути увагу — це виражені передні крила, товсті задні стійки та майже комічно вертикальна задня частина з повнорозмірним запасним колесом, встановленим на задніх дверях.

Нижня частина кузова має нефарбоване пластикове покриття, яке огинає бампери, крила та бічні пороги – все це класичні позашляхові стилістичні рішення, покликані натякати на міцні характеристики позашляховика .

Toyota Land Cruiser. Фото: СarsCoops

Еволюція

Ця модель є природним розвитком концепту Compact Cruiser EV 2021 року, хоча вона помітно більша.

Очікується, що його архітектура буде спільною з Hilux і Fortuner наступного покоління, і, ймовірно, матиме деякі значні оновлення порівняно з поточним Hilux Champ.

Є ймовірність, що нова модель буде обладнана 2,7-літровим чотирициліндровим бензиновим двигуном.

Нагадаємо, стало відомо, чи варто купити вживаний позашляховик Toyota FJ Cruiser.