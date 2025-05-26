Вживаний позашляховик Toyota FJ Cruiser: чи варто купити

2014 Toyota FJ Cruiser Фото: driving.ca

Toyota FJ Cruiser займає особливе місце в лінійці позашляховиків японської компанії. Попри те, що автомобіль випускався лише протягом 2007-2014 року та припинив виробництво через низькі продажі, сьогодні він став чимось на зразок культової класики.

Які з років випуску позашляховика можна придбати без ризику проводити багато часу на СТО, написав Slash Gear.

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2009 Toyota FJ Cruiser

Надійність Toyota FJ Cruiser від початку виробництва була на посередньому рівні. На модель 2007 року було подано 586 скарг водіїв до Національної адміністрації безпеки дорожнього руху (NHTSA). Втім, вже на FJ Cruiser 2009 року надійшло лише шість скарг водіїв — це напрочуд мало для будь-якого автомобіля. У моделі цього року був випадок передчасного іржавіння, але це була єдина скарга, що не схоже на поширену проблему.

Для цього автомобіля було опубліковано 12 відкликань: починаючи від неправильного маркування тиску в шинах та закінчуючи поганою проводкою підігрівачів сидінь. Якщо ці відкликання були враховані та виправлені, то немає причин для занепокоєння щодо FJ Cruiser 2009 року.

2012-2014 Toyota FJ Cruiser

Наступні два модельні роки позашляховика мали безліч проблем, аж поки їх вдалося в цілому розвʼязати: на 2012 FJ Cruiser надійшло лише 38 скарг та опубліковано п'ять відкликань, на 2013 — 21 скарга та чотири відкликання, на 2014 — 27 скарг та п'ять відкликань.

Найпоширенішою проблемою всіх трьох модельних років було іржавіння рами. Відкликання цих FJ Cruiser охоплювали багато тих самих тем, що й модель 2009 року, зокрема неправильне маркування тиску в шинах та занадто високу максимальну яскравість фар.

Зрозуміло, що жоден модельний рік Toyota FJ Cruiser не є ідеальним, але ці чотири авто явно на голову вище за інші.

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