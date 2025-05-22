Що насправді нового у довгоочікуваного Toyota RAV4 2026 року

2026 Toyota RAV4 Фото: pressroom.toyota.com

Шосте покоління компактного кросовера Toyota RAV4 отримало привабливу зовнішність, повністю гібридні силові агрегати зі значними змінами та комплектацію GR SPORT, яка додає продуктивності. У лінійці більше потужності, запасу ходу на електротязі у моделей із підзарядкою, габаритніші сенсорні екрани в салоні, а передній привід тепер доступний для базових авто.

Про це написав Slash Gear.

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Головне оновлення

Стандартний RAV4 скасовано — тепер можна отримати лише гібридний або плагін-гібридний автомобіль. Це означає більше потужності, адже Toyota модернізувала обидва силові агрегати.

Стандартна модель (HEV) використовує 2,5-літровий 4-циліндровий двигун у парі з новою гібридною системою Toyota п'ятого покоління. Це оновлення збільшує потужність з 219 к.с. до 226 к.с. у моделях з переднім приводом та до 236 к.с. у комплектаціях з повним приводом.

Гібридна версія з підзарядкою (PHEV) отримує приріст з 302 к.с. до 320 к.с. у новій моделі 2026 року. Запас ходу лише на електротязі також збільшується — з 68 км до понад 80 км. При цьому й буксирувальна здатність зросла до майже 1600 кг.

Штрихи в інтер'єрі

Фото: pressroom.toyota.com

Розміри RAV4 2026 року приблизно такі ж, як й у попередньої моделі: довжина — 4595 мм, ширина — 1854 мм, висота — 1702 мм, колісна база — 2690 мм. Toyota не оголосила офіційних показників пасажирського або вантажного простору, але не очікується, що вони суттєво зміняться.

RAV4 2026 року побудований на тій самій платформі TNGA-K, що й попередні моделі, але Toyota стверджує, що він отримає підвищену жорсткість конструкції, що окупиться у вигляді кращої керованості та якості їзди. Нові клеї, що використовуються в конструкції авто, матимуть заявлену перевагу в вібраціях та шумі дороги.

Автомобіль має сучасний цифрову панель приладів та великий тачскрін з діагоналлю у різних комплектаціях від 10,5 до 12,9 дюйма новітньої мультимедійної системи.

Раніше ми писали, навіщо Toyota таємно звернулася до Nissan. Також повідомлялося, чому Toyota кардинально змінила свій трирічний кросовер.