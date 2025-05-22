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Головна Авто Ось й усі нововведення довгоочікуваного Toyota RAV4 2026 року

Ось й усі нововведення довгоочікуваного Toyota RAV4 2026 року

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Дата публікації: 22 травня 2025 14:22
Що насправді нового у довгоочікуваного Toyota RAV4 2026 року
2026 Toyota RAV4 Фото: pressroom.toyota.com

Шосте покоління компактного кросовера Toyota RAV4 отримало привабливу зовнішність, повністю гібридні силові агрегати зі значними змінами та комплектацію GR SPORT, яка додає продуктивності. У лінійці більше потужності, запасу ходу на електротязі у моделей із підзарядкою, габаритніші сенсорні екрани в салоні, а передній привід тепер доступний для базових авто.

Про це написав Slash Gear.

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Головне оновлення

Стандартний RAV4 скасовано — тепер можна отримати лише гібридний або плагін-гібридний автомобіль. Це означає більше потужності, адже Toyota модернізувала обидва силові агрегати.

Стандартна модель (HEV) використовує 2,5-літровий 4-циліндровий двигун у парі з новою гібридною системою Toyota п'ятого покоління. Це оновлення збільшує потужність з 219 к.с. до 226 к.с. у моделях з переднім приводом та до 236 к.с. у комплектаціях з повним приводом.

Гібридна версія з підзарядкою (PHEV) отримує приріст з 302 к.с. до 320 к.с. у новій моделі 2026 року. Запас ходу лише на електротязі також збільшується — з 68 км до понад 80 км. При цьому й буксирувальна здатність зросла  до майже 1600 кг.

Штрихи в інтер'єрі

Інтерʼєр Toyota RAV4 2026 року.
Фото: pressroom.toyota.com

Розміри RAV4 2026 року приблизно такі ж, як й у попередньої моделі: довжина — 4595 мм, ширина — 1854 мм, висота — 1702 мм, колісна база — 2690 мм. Toyota не оголосила офіційних показників пасажирського або вантажного простору, але не очікується, що вони суттєво зміняться.

RAV4 2026 року побудований на тій самій платформі TNGA-K, що й попередні моделі, але Toyota стверджує, що він отримає підвищену жорсткість конструкції, що окупиться у вигляді кращої керованості та якості їзди. Нові клеї, що використовуються в конструкції авто, матимуть заявлену перевагу в вібраціях та шумі дороги.

Автомобіль має сучасний цифрову панель приладів та великий тачскрін з діагоналлю у різних комплектаціях від 10,5 до 12,9 дюйма новітньої мультимедійної системи.

Раніше ми писали, навіщо Toyota таємно звернулася до Nissan. Також повідомлялося, чому Toyota кардинально змінила свій трирічний кросовер.

авто технології автомобіль гібрид Toyota
Сергій Якуба - Редактор
Автор:
Сергій Якуба
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