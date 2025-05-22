Что на самом деле нового у долгожданного Toyota RAV4 2026 года

2026 Toyota RAV4 Фото: pressroom.toyota.com

Шестое поколение компактного кроссовера Toyota RAV4 получило привлекательную внешность, полностью гибридные силовые агрегаты со значительными изменениями и комплектацию GR SPORT, которая добавляет производительности. В линейке больше мощности, запаса хода на электротяге у моделей с подзарядкой, более габаритные сенсорные экраны в салоне, а передний привод теперь доступен для базовых авто.

Об этом написал Slash Gear.

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Главное обновление

Стандартный RAV4 отменен — теперь можно получить только гибридный или плагин-гибридный автомобиль. Это означает больше мощности, ведь Toyota модернизировала оба силовых агрегата.

Стандартная модель (HEV) использует 2,5-литровый 4-цилиндровый двигатель в паре с новой гибридной системой Toyota пятого поколения. Это обновление увеличивает мощность с 219 л.с. до 226 л.с. в моделях с передним приводом и до 236 л.с. в комплектациях с полным приводом.

Гибридная версия с подзарядкой (PHEV) получает прирост с 302 л.с. до 320 л.с. в новой модели 2026 года. Запас хода только на электротяге также увеличивается — с 68 км до более 80 км. При этом и буксировочная способность выросла до почти 1600 кг.

Штрихи в интерьере

Фото: pressroom.toyota.com

Размеры RAV4 2026 года примерно такие же, как и у предыдущей модели: длина — 4595 мм, ширина — 1854 мм, высота — 1702 мм, колесная база — 2690 мм. Toyota не объявила официальных показателей пассажирского или грузового пространства, но не ожидается, что они существенно изменятся.

RAV4 2026 года построен на той же платформе TNGA-K, что и предыдущие модели, но Toyota утверждает, что он получит повышенную жесткость конструкции, что окупится в виде лучшей управляемости и качества езды. Новые клеи, используемые в конструкции авто, будут иметь заявленное преимущество в вибрациях и шуме дороги.

Автомобиль имеет современную цифровую панель приборов и большой тачскрин с диагональю в разных комплектациях от 10,5 до 12,9 дюйма новейшей мультимедийной системы.

Ранее мы писали, зачем Toyota тайно обратилась к Nissan. Также сообщалось, почему Toyota кардинально изменила свой трехлетний кроссовер.