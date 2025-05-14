Зачем Toyota радикально обновила свой трехлетний кроссовер

2026 Toyota bZ Фото: carscoops.com

Toyota обновила электрический кроссовер bZ4X всеми возможными способами. Прежде всего авто получило более короткое и понятное название — bZ, а также — свежий стиль, увеличенный запас хода и передовые технологии.

Об этом написал Electrek.

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Запас хода и зарядка

Но дело не в названии, тем более, что его изменили только для Северной Америки (в Европе модель 2026 года осталась bZ4X). После выхода электрического кроссовера в 2022 году, его продажи оставались слишком скромными как для амбиций Toyota.

Поэтому в bZ 2026 года ожидаемый запас хода составляет 505 км, что на 25% больше, чем у предыдущей модели. Авто также имеет встроенный зарядный порт NACS, что, в частности, открывает доступ к сети Tesla Supercharger. А предварительная подготовка аккумулятора и системы терморегуляции, помогает оптимизировать скорость зарядки в холодную погоду.

Кроссовер получил два варианта аккумуляторов: 57,7 кВт-ч и 74,7 кВт-ч. Первый обеспечивает 380 км езды на одном заряде, второй — 505 км.

Toyota заявила, что обновленный электромобиль может заряжаться от 10% до 80% за 30 минут с помощью быстрой зарядки постоянным током. А благодаря дополнительным функциям Plug & Charge зарядка еще никогда не была такой простой.

Модели с полным приводом теперь имеют до 338 л.с., что на 50% больше благодаря новым полупроводникам SIC. Модели с передним приводом (FWD) обеспечивают 221 л.с., по сравнению с 201 л.с. у предшественника.

Другие обновления

Фото: carscoops.com

Интерьер получил переработанную центральную консоль. Теперь система включает больший 14-дюймовый сенсорный экран аудиомультимедии Toyota, два беспроводных зарядных устройства для телефонов и уменьшенную приборную панель.

Стандартные функции включают 7-дюймовый экран водителя, подогрев передних и задних сидений, рекуперативное торможение, систему безопасности Toyota Safety Sense 3.0 и многое другое.

Toyota обновила свой электрический внедорожник как внутри, так и снаружи. Экстерьер отличается новой передней частью Toyota в форме молота, которая используется на новых моделях Camry и Crown. Новый стиль включает переработанные передние крылья и узкие светодиодные дневные ходовые огни.

Ранее на рынке появился гибридный автомобиль, способный проехать 100 км только на электротяге. Также мы сообщали, что в Словакии начали продажи настоящих летающих авто.