Летючі автомобілі вже продаються в Словаччині: характеристики та ціни

Летючий автомобіль AirCar. Фото: Klein Vision

Повністю функціональний летючий автомобіль AirCar словацької компанії Klein Vision здійснив 500 тестових вильотів та отримав усі необхідні сертифікати. Чудо техніки офіційно надійде у продаж на початку 2026 року за ціною близько 800 000 доларів.

Про це повідомив TopGear.

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Технічні характеристики

Для серійних версій раніше повідомлений 1,6-літровий двигун BMW буде замінено на новий бензиновий силовий агрегат від південноафриканського постачальника у трьох версіях: 280 к.с., 320 к.с. та 340 к.с.

У режимі авто двомісний транспортний засіб має 2 м завширшки, 5,8 м завдовжки та 1,8 м заввишки. По клацанню перемикача висуваються крила, забезпечуючи загальний розмах 8,2 м. Також висувається хвіст, збільшуючи довжину до 7 м.

Авто має споряджену масу лише 800 кг та безпечну максимальну швидкість 200 км/год. Летючий автомобіль отримав три паливні баки (один посередині, два по боках) загальною місткістю 160 л, які забезпечують запас ходу до 1000 км.

Максимальна висота польоту у режимі літака становити понад 3 км. Це вимагає наявності кисневих балонів, але команда про це не думала. Адже, вони вважають, що більшість пілотів сидітимуть на висоті не більше 760 м, тому що просто немає потреби підійматися вище.

Як AirCar злітає

Фото: Klein Vision

На злітно-посадковій смузі водій натискає одну кнопку, й автомобіль трансформується в літальний апарат. Кермо діє як штурвал.

AirCar має відчуватися точно як автомобіль, тому усі звичайні педалі та інші системи управління працюють, навіть коли авто перебуваєте в режимі літака. Водію не потрібно вивчати нічого нового.

Оцінка попиту на AirCar

Фото: Klein Vision

У Північній Америці налічується 253 000 малих літаків. Виробники вважатимуть успіхом захоплення 5% цього сегменту. Також вони планують зайняти принаймні 1% світового ринку таксі де зараз функціоную 30 000 000 автомобілів.

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