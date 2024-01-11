Land Aircraft Carrier: китайське літаюче авто потрапить до клієнтів у 2025 році

Індивідуальні користувачі почнуть отримувати модульний літаючий автомобіль Land Aircraft Carrier в IV кварталі 2025 року. Фото: XPENG AEROHT

Під час виставки CES 2024 в Лас-Вегасі найбільша компанія з виробництва літаючих автомобілів в Азії XPENG AEROHT заявила, що її модульний літаючий автомобіль Land Aircraft Carrier ("Наземний авіаносець") стане доступним для попереднього замовлення в кінці 2024 року. Доставка індивідуальним користувачам почнеться вже в IV кварталі 2025 року.

Про це написав Yahoo! Finance.

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Виробники заявляють, що Land Aircraft Carrier є не просто ще одним концептом. Всі ключові випробування на етапі науково-дослідної перевірки вже пройдені й модульний літаючий автомобіль вступив у стадію підготовки до серійного виробництва.

Фото: XPENG AEROHT

Остаточний дизайн все ще розробляється, але він вже може похвалитися футуристичною кібер-механічною естетикою. Авто нагадує "транспортний засіб для дослідження Місяця".

Фото: XPENG AEROHT

Особливості наземного модуля

вміщує 4-5 пасажирів;

електрична силова установка з великим запасом ходу забезпечує багаторазове заряджання повітряного модуля;

тривісна, шестиколісна конфігурація забезпечує повний привід 6х6 і керованість задніми колесами.

Фото: XPENG AEROHT

Особливості повітряного модуля

повітряний модуль є повністю електричним пілотованим літальним апаратом, здатним до вертикального зльоту та польоту на малій висоті;

електрична силова установка відповідає вимогам безпеки;

підтримує як ручний, так і автоматичний режими керування;

панорамна двомісна кабіна з оглядом на 270°.

Раніше літаючий автомобіль презентувала компанія Renault. Також китайська компанія XPeng представила свій летючий автомобіль XPeng X2.