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У 2025 році розпочнеться серійне виробництво літаючих авто — подробиці

11 січня 2024 19:50
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко
Land Aircraft Carrier: китайське літаюче авто потрапить до клієнтів у 2025 році
Індивідуальні користувачі почнуть отримувати модульний літаючий автомобіль Land Aircraft Carrier в IV кварталі 2025 року. Фото: XPENG AEROHT
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко

Під час виставки CES 2024 в Лас-Вегасі найбільша компанія з виробництва літаючих автомобілів в Азії XPENG AEROHT заявила, що її модульний літаючий автомобіль Land Aircraft Carrier ("Наземний авіаносець") стане доступним для попереднього замовлення в кінці 2024 року. Доставка індивідуальним користувачам почнеться вже в IV кварталі 2025 року.

Про це написав Yahoo! Finance.

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Виробники заявляють, що Land Aircraft Carrier є не просто ще одним концептом. Всі ключові випробування на етапі науково-дослідної перевірки вже пройдені й модульний літаючий автомобіль вступив у стадію підготовки до серійного виробництва.

Фото: XPENG AEROHT

Остаточний дизайн все ще розробляється, але він вже може похвалитися футуристичною кібер-механічною естетикою. Авто нагадує "транспортний засіб для дослідження Місяця".

Фото: XPENG AEROHT

Особливості наземного модуля

  • вміщує 4-5 пасажирів;
  • електрична силова установка з великим запасом ходу забезпечує багаторазове заряджання повітряного модуля;
  • тривісна, шестиколісна конфігурація забезпечує повний привід 6х6 і керованість задніми колесами.
Фото: XPENG AEROHT

Особливості повітряного модуля

  • повітряний модуль є повністю електричним пілотованим літальним апаратом, здатним до вертикального зльоту та польоту на малій висоті;
  • електрична силова установка відповідає вимогам безпеки;
  • підтримує як ручний, так і автоматичний режими керування;
  • панорамна двомісна кабіна з оглядом на 270°.

Раніше літаючий автомобіль презентувала компанія Renault. Також китайська компанія XPeng представила свій летючий автомобіль XPeng X2.

Китай
електрокари
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електромобіль

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