Land Aircraft Carrier: китайське літаюче авто потрапить до клієнтів у 2025 році

У 2025 році розпочнеться серійне виробництво літаючих авто — подробиці
Під час виставки CES 2024 в Лас-Вегасі найбільша компанія з виробництва літаючих автомобілів в Азії XPENG AEROHT заявила, що її модульний літаючий автомобіль Land Aircraft Carrier ("Наземний авіаносець") стане доступним для попереднього замовлення в кінці 2024 року. Доставка індивідуальним користувачам почнеться вже в IV кварталі 2025 року.
Про це написав Yahoo! Finance.
Виробники заявляють, що Land Aircraft Carrier є не просто ще одним концептом. Всі ключові випробування на етапі науково-дослідної перевірки вже пройдені й модульний літаючий автомобіль вступив у стадію підготовки до серійного виробництва.
Остаточний дизайн все ще розробляється, але він вже може похвалитися футуристичною кібер-механічною естетикою. Авто нагадує "транспортний засіб для дослідження Місяця".
Особливості наземного модуля
- вміщує 4-5 пасажирів;
- електрична силова установка з великим запасом ходу забезпечує багаторазове заряджання повітряного модуля;
- тривісна, шестиколісна конфігурація забезпечує повний привід 6х6 і керованість задніми колесами.
Особливості повітряного модуля
- повітряний модуль є повністю електричним пілотованим літальним апаратом, здатним до вертикального зльоту та польоту на малій висоті;
- електрична силова установка відповідає вимогам безпеки;
- підтримує як ручний, так і автоматичний режими керування;
- панорамна двомісна кабіна з оглядом на 270°.
Раніше літаючий автомобіль презентувала компанія Renault. Також китайська компанія XPeng представила свій летючий автомобіль XPeng X2.
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