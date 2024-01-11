Land Aircraft Carrier: китайский летающий автомобиль попадет к клиентам в 2025 году

В 2025 году начнется серийное производство летающих авто — подробности
Во время выставки CES 2024 в Лас-Вегасе крупнейшая компания по производству летающих автомобилей в Азии XPENG AEROHT заявила, что ее модульный летающий автомобиль Land Aircraft Carrier ("Наземный авианосец") станет доступен для предварительного заказа в конце 2024 года. Доставка индивидуальным пользователям начнется уже в IV квартале 2025 года.
Об этом написал Yahoo! Finance.
Производители заявляют, что Land Aircraft Carrier является не просто еще одним концептом. Все ключевые испытания на этапе научно-исследовательской проверки уже пройдены и модульный летающий автомобиль вступил в стадию подготовки к серийному производству.
Окончательный дизайн все еще разрабатывается, но он может похвастаться футуристической кибер-механической эстетикой. Авто напоминает "транспортное средство для исследования Луны".
Особенности наземного модуля
- Вмещает 4-5 пассажиров;
- электрическая силовая установка с большим запасом хода обеспечивает многократную зарядку воздушного модуля;
- трехосная, шестиколесная конфигурация обеспечивает полный привод 6х6 и управляемость задними колесами.
Особенности воздушного модуля
- Воздушный модуль представляет собой полностью электрический пилотируемый летательный аппарат, способный к вертикальному взлету и полету на малой высоте;
- электрическая силовая установка отвечает требованиям безопасности;
- поддерживает как ручной, так и автоматический режимы управления;
- панорамная двухместная кабина с обзором на 270°.
Ранее летающий автомобиль презентовала компания Renault. Также китайская компания XPeng представила свой летучий автомобиль XPeng X2.
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