Land Aircraft Carrier: китайский летающий автомобиль попадет к клиентам в 2025 году

Индивидуальные пользователи станут получать модульный летающий автомобиль Land Aircraft Carrier в IV квартале 2025 года. Фото: XPENG AEROHT

Во время выставки CES 2024 в Лас-Вегасе крупнейшая компания по производству летающих автомобилей в Азии XPENG AEROHT заявила, что ее модульный летающий автомобиль Land Aircraft Carrier ("Наземный авианосец") станет доступен для предварительного заказа в конце 2024 года. Доставка индивидуальным пользователям начнется уже в IV квартале 2025 года.

Об этом написал Yahoo! Finance.

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Производители заявляют, что Land Aircraft Carrier является не просто еще одним концептом. Все ключевые испытания на этапе научно-исследовательской проверки уже пройдены и модульный летающий автомобиль вступил в стадию подготовки к серийному производству.

Фото: XPENG AEROHT

Окончательный дизайн все еще разрабатывается, но он может похвастаться футуристической кибер-механической эстетикой. Авто напоминает "транспортное средство для исследования Луны".

Фото: XPENG AEROHT

Особенности наземного модуля

Вмещает 4-5 пассажиров;

электрическая силовая установка с большим запасом хода обеспечивает многократную зарядку воздушного модуля;

трехосная, шестиколесная конфигурация обеспечивает полный привод 6х6 и управляемость задними колесами.

Фото: XPENG AEROHT

Особенности воздушного модуля

Воздушный модуль представляет собой полностью электрический пилотируемый летательный аппарат, способный к вертикальному взлету и полету на малой высоте;

электрическая силовая установка отвечает требованиям безопасности;

поддерживает как ручной, так и автоматический режимы управления;

панорамная двухместная кабина с обзором на 270°.

Ранее летающий автомобиль презентовала компания Renault. Также китайская компания XPeng представила свой летучий автомобиль XPeng X2.