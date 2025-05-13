Названо найнадійнішу модель Mazda останнього десятиріччя

2025 Mazda CX-5. Фото: Mazda

Коли покупці думають про надійні автомобілі, то зазвичай згадують японські бренди Toyota та Honda, що будували свою репутацію на машинах, які довше служать та менше коштують в обслуговуванні. Але інша компанія також непомітно заслужила на похвалу від водіїв та механіків — Mazda, яка отримала високі оцінки JD Power, CarEdge та RepairPal.

Про це написав Hot Cars.

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Оцінки Mazda CX-5

Компактний кросовер Mazda CX-5, виробництво якого розпочалося у 2012 році, визнаний найнадійнішою моделлю японського виробника останнього десятиріччя одразу кількома авторитетними експертними компаніями.

RepairPal. Кросовер отримав рейтинг надійності 4,5 з 5, посідаючи перше місце серед 26 середньорозмірних кросоверів. Власники повідомили про річну вартість ремонтів у розмірі 447 доларів, що значно нижче за середній показник у класі (573 долари). CX-5 має низьку ймовірність серйозного ремонту (лише 8%), порівняно з середнім показником серед середньорозмірних кросоверів (13%).

Кросовер отримав рейтинг надійності 4,5 з 5, посідаючи перше місце серед 26 середньорозмірних кросоверів. Власники повідомили про річну вартість ремонтів у розмірі 447 доларів, що значно нижче за середній показник у класі (573 долари). CX-5 має низьку ймовірність серйозного ремонту (лише 8%), порівняно з середнім показником серед середньорозмірних кросоверів (13%). JD Power. Mazda CX-5 2024 року отримав 82 бали зі 100 за загальну якість та надійність. Він також має високі оцінки за враження від водіння та вартість перепродажу, що відображає високу задоволеність власників.

Mazda CX-5 2024 року отримав 82 бали зі 100 за загальну якість та надійність. Він також має високі оцінки за враження від водіння та вартість перепродажу, що відображає високу задоволеність власників. CarEdge. Орієнтовна 10-річна вартість обслуговування Mazda CX-5 становить 7 574 долари, що нижче, ніж у багатьох конкурентів у сегменті.

CX-5 2025 року

Базова комплектація Mazda CX-5 починається від 28 770 доларів, й вона пропонує більше, ніж можна очікувати за таку ціну.

Авто стандартно оснащене повним приводом, 10,25-дюймовим інформаційно-розважальним дисплеєм, Apple CarPlay та Android Auto, а також повним набором функцій допомоги водієві.

Для покупців, які шукають надійний, добре оснащений компактний позашляховик, не витрачаючи при цьому занадто багато коштів, ця модель початкового рівня пропонує гарний варіант.

Раніше стало відомо, що скоро буде представлена оновлена гібридна версія Mazda CX-5 2026 року. Також експерти пояснили, який двигун в Mazda CX-50 2025 року найкращий.