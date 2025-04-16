Старовинний бестселер Mazda нарешті отримує оновлення

2017 Mazda CX-5. Фото: motortrend.com

Компактний кросовер Mazda CX-5 не отримував істотних оновлень протягом восьми років, адже він й так був найбільш продаваним автомобілем японського виробника у лінійці. Але час хвилюватися настав, й скоро усі побачать гібрид CX-5 2026 року випуску.

Про це повідомив Motor Biscuit.

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Оновлення назріли

Mazda CX-5 повністю оновили у 2017 році, й протягом багатьох років автомобіль залишається найбільш продаваним кросовером бренду. Часто кажуть: якщо воно працює, то не чіпайте, але CX-5 вже гостро потребував деяких сучасних технологій. Отже, скоро автомобіль стане набагато кращим завдяки масштабному оновленню.

Очікується, що вже цього літа відбудеться прем‘єра Mazda CX-5 Hybrid 2026 року з новим двигуном та повністю оновленим дизайном.

Що зміниться

Поки кросовер бачили лише в камуфляжі, але вже зараз можна сказати, що його стиль став набагато витонченішим. Авто отримало меншу решітку радіатора, оновлені світлодіодні фари та новий дизайн коліс. Він має агресивні задні ліхтарі, розташовані над блоковим бампером з подвійними вихлопними трубами. На жаль, інтер’єр поки що тримається в секреті. Але можна з упевненістю очікувати простого, елегантного дизайну.

У той час як Mazda CX-50 Hybrid запозичила двигун від Toyota RAV4, CX-5 Hybrid використовує інший підхід. Згідно з Cars Direct, він буде оснащений гібридною силовою установкою з самозарядкою, розробленою власними силами. CX-5 також буде доступний із силовими агрегатами нового покоління Skyacive-Z, які дебютують у 2026 році.

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