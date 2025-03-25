Три дешевші альтернативи кросовера Toyota RAV4

2025 Toyota RAV4. Фото: Toyota

В популярному сегменті компактних кросоверів Toyota RAV4 є дуже впливовим автомобілем. Але йому на п’яти вже наступають дешевші конкуренти, які в багатьох аспектах не гірші за бестселер японського концерну.

Про це написав Motor Biscuit.

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2025 Mazda CX-5

Фото: Mazda

Модель стартує від 29 990 доларів за комплектацію S. За ці гроші можна сісти за кермо машини з гарніше оформленим інтер’єром та привабливішою їздою, ніж у RAV4. А турбокомплекти CX-5 підвищують 187 к.с. базової моделі до набагато потужніших 256 к.с. Хоча, різниця між базовою ціною CX-5 та RAV4 незначна — лише 255 доларів.

2025 Hyundai Tucson

Фото: Hyundai

Скиньте ще 240 доларів та отримаєте Hyundai Tucson 2025 року. Правда, Tucson не забезпечує такої ж потужності, як RAV4, але пропонує подібну вантажність та економію палива.

2025 Jeep Compass

Фото: caranddriver.com

Кросовер дешевше RAV4 майже на 3 000 доларів у початковій комплектації Sport. Зі своїм 2-літровим рядним 4-циліндровим двигуном потужністю 200 к.с. під капотом Compass не поступається RAV4. Завдяки стандартному повному приводу (AWD) та сертифікованою прохідністю бездоріжжям Compass є ідеальним для подорожей та кемпінгу. Але на відміну від RAV4 або Tucson, гібридів у лінійці Compass немає.

Порівняльні ціни на базові моделі

2025 Toyota RAV4 — 30 245 доларів.

— 30 245 доларів. 2025 Mazda CX-5 — 29 990 доларів.

— 29 990 доларів. 2025 Hyundai Tucson — 29 750 доларів.

— 29 750 доларів. 2025 Jeep Compass — 27 495 доларів.

Раніше стало відомо, яким буде популярний в Україні Hyundai Tucson 2026 року. Також експерти назвали п’ять відкликань, про які варто знати власникам Toyota.