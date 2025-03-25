Три более дешевые альтернативы кроссоверу Toyota RAV4

2025 Toyota RAV4. Фото: Toyota

В популярном сегменте компактных кроссоверов Toyota RAV4 является очень влиятельным автомобилем. Но ему на пятки уже наступают более дешевые конкуренты, которые во многих аспектах не хуже бестселлера японского концерна.

Об этом написал Motor Biscuit.

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2025 Mazda CX-5

Фото: Mazda

Модель стартует от 29 990 долларов за комплектацию S. За эти деньги можно сесть за руль машины с более красиво оформленным интерьером и более привлекательной ездой, чем у RAV4. А турбокомплекты CX-5 повышают 187 л.с. базовой модели до гораздо более мощных 256 л.с. Хотя, разница между базовой ценой CX-5 и RAV4 незначительна — всего 255 долларов.

2025 Hyundai Tucson

Фото: Hyundai

Сбросьте еще 240 долларов и получите Hyundai Tucson 2025 года. Правда, Tucson не обеспечивает такой же мощности, как RAV4, но предлагает подобную грузоподъемность и экономию топлива.

2025 Jeep Compass

Фото: caranddriver.com

Кроссовер дешевле RAV4 почти на 3 000 долларов в начальной комплектации Sport. Со своим 2-литровым рядным 4-цилиндровым двигателем мощностью 200 л.с. под капотом Compass не уступает RAV4. Благодаря стандартному полному приводу (AWD) и сертифицированной проходимостью по бездорожью Compass является идеальным для путешествий и кемпинга. Но в отличие от RAV4 или Tucson, гибридов в линейке Compass нет.

Сравнительные цены на базовые модели

2025 Toyota RAV4 — 30 245 долларов.

— 30 245 долларов. 2025 Mazda CX-5 — 29 990 долларов.

— 29 990 долларов. 2025 Hyundai Tucson — 29 750 долларов.

— 29 750 долларов. 2025 Jeep Compass — 27 495 долларов.

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