Подробности о новой модели Hyundai Tucson 2026 года

2025 Hyundai Tucson. Фото: Hyundai

Южнокорейский автогигант подтвердил выпуск в 2026 году новой модели популярного кроссовера Hyundai Tucson NX5. Компания выпускает этот автомобиль с ДВС на фоне замедления мирового спроса на электромобили и ослабления экологических норм в некоторых странах.

Об этом сообщил Ampercar.

Читайте также:

Популярность кроссовера

Несмотря на попытки ведущих автопроизводителей выпускать все больше электрических моделей, Hyundai продолжит производство авто с двигателями внутреннего сгорания как минимум до 2030 года. Ведь в Евросоюзе отложили внедрение более жестких экологических норм Euro 7. По прогнозам, новый Tucson NX5 будет оставаться на рынке до 2031, или даже до 2023 года.

Tucson является одной из самых популярных моделей Hyundai. С момента запуска действующего поколения в 2020 году, продажи превышают 100 000 единиц ежегодно на ключевых рынках. Для сохранения спроса Hyundai планирует существенное обновление модели.

Какие обновления

Tucson NX5 получит современный вид с улучшенной аэродинамикой и обновленными элементами интерьера. Кроссовер будет доступен в бензиновой, гибридной и плагин-гибридной версиях.

Hyundai планирует оснастить Tucson NX5 усовершенствованными системами помощи водителю, такими как адаптивный круиз-контроль, ассистент удержания в полосе и обновленный мультимедийный комплекс с поддержкой искусственного интеллекта.

Ранее автомобильный эксперт рассказал, почему считает Hyundai Tucson Hybrid 2025 года, лидером в классе компактных кроссоверов. Также механик объяснил, сколько может прослужить Hyundai Tucson, на какие его типичные проблемы следует обратить внимание и как выбрать надежную подержанную модель.