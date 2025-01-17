Hyundai Tucson — как долго служит, основные проблемы авто

2025 Hyundai Tucson. Фото: Hyundai

Компактный кроссовер Hyundai Tucson завоевал популярность в мире благодаря доступности и надежности. Сколько может прослужить этот автомобиль, на какие его типичные проблемы следует обратить внимание и как выбрать надежную подержанную модель.

Об этом написал Motor Biscuit.

Читайте также:

Сколько может проехать Tucson

Модель может прослужить от 240 000 до 320 000 км при условии надлежащего обслуживания. Для среднестатистического водителя это равняется примерно 13-15 годам надежной службы.

Если покупаете подержанный Tucson с большим пробегом, тщательная проверка у надежного механика будет важна. Ищите признаки износа на критических компонентах, таких как двигатель, трансмиссия и подвеска. На отметке 240 000 км может произойти значительный износ даже при надлежащем обслуживании. Зубчатый ремень, водяная помпа и детали подвески, возможно, нуждаются в замене.

Типичные проблемы Tucson

Двигатель (модели 2011–2014). Владельцы автомобилей этих годов выпуска, особенно с двигателем 2,4 л, сообщали о неисправностях: необычный стук, снижение мощности или внезапная остановка. Все это обычно возникает на пробеге 145 000 км. В некоторых случаях требуется полная замена двигателя.

Владельцы автомобилей этих годов выпуска, особенно с двигателем 2,4 л, сообщали о неисправностях: необычный стук, снижение мощности или внезапная остановка. Все это обычно возникает на пробеге 145 000 км. В некоторых случаях требуется полная замена двигателя. Трансмиссия (модель 2016). 7-ступенчатая автоматическая коробка передач с двойным сцеплением была инновационной, но проблематичной для некоторых владельцев. Сообщали о колебаниях во время ускорения после остановки. Обновление программного обеспечения решило проблему для некоторых автомобилей, но другие требовали более масштабного ремонта.

7-ступенчатая автоматическая коробка передач с двойным сцеплением была инновационной, но проблематичной для некоторых владельцев. Сообщали о колебаниях во время ускорения после остановки. Обновление программного обеспечения решило проблему для некоторых автомобилей, но другие требовали более масштабного ремонта. Электрическая система. Тусклые или мерцающие фары, являются относительно распространенной жалобой в различных моделях Tucson. Влага, попадающая в фары, может привести к преждевременному перегоранию ламп. Кроме того, некоторые владельцы сталкивались с неисправностью электростеклоподъемников и дверных замков.

Тусклые или мерцающие фары, являются относительно распространенной жалобой в различных моделях Tucson. Влага, попадающая в фары, может привести к преждевременному перегоранию ламп. Кроме того, некоторые владельцы сталкивались с неисправностью электростеклоподъемников и дверных замков. Проблемы с подвеской и рулевым управлением. Изношенные стойки и втулки, могут появиться после 160 000 км. Также некоторые владельцы сообщали о щелчке рулевой колонки, особенно в старых моделях.

Изношенные стойки и втулки, могут появиться после 160 000 км. Также некоторые владельцы сообщали о щелчке рулевой колонки, особенно в старых моделях. Самые ненадежные годы выпуска Hyundai Tucson. 2011, 2012–2013, 2016, 2022.

Ранее мы писали, автомобили какого бренда надежнее — Kia или Hyundai. Также эксперты объяснили, какие подержанные Toyota Land Cruiser создают для владельцев проблемы.