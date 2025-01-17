Hyundai Tucson — как долго служит, основные проблемы авто

Основные проблемы кроссоверов Hyundai Tucson
Компактный кроссовер Hyundai Tucson завоевал популярность в мире благодаря доступности и надежности. Сколько может прослужить этот автомобиль, на какие его типичные проблемы следует обратить внимание и как выбрать надежную подержанную модель.
Об этом написал Motor Biscuit.
Сколько может проехать Tucson
Модель может прослужить от 240 000 до 320 000 км при условии надлежащего обслуживания. Для среднестатистического водителя это равняется примерно 13-15 годам надежной службы.
Если покупаете подержанный Tucson с большим пробегом, тщательная проверка у надежного механика будет важна. Ищите признаки износа на критических компонентах, таких как двигатель, трансмиссия и подвеска. На отметке 240 000 км может произойти значительный износ даже при надлежащем обслуживании. Зубчатый ремень, водяная помпа и детали подвески, возможно, нуждаются в замене.
Типичные проблемы Tucson
- Двигатель (модели 2011–2014). Владельцы автомобилей этих годов выпуска, особенно с двигателем 2,4 л, сообщали о неисправностях: необычный стук, снижение мощности или внезапная остановка. Все это обычно возникает на пробеге 145 000 км. В некоторых случаях требуется полная замена двигателя.
- Трансмиссия (модель 2016). 7-ступенчатая автоматическая коробка передач с двойным сцеплением была инновационной, но проблематичной для некоторых владельцев. Сообщали о колебаниях во время ускорения после остановки. Обновление программного обеспечения решило проблему для некоторых автомобилей, но другие требовали более масштабного ремонта.
- Электрическая система. Тусклые или мерцающие фары, являются относительно распространенной жалобой в различных моделях Tucson. Влага, попадающая в фары, может привести к преждевременному перегоранию ламп. Кроме того, некоторые владельцы сталкивались с неисправностью электростеклоподъемников и дверных замков.
- Проблемы с подвеской и рулевым управлением. Изношенные стойки и втулки, могут появиться после 160 000 км. Также некоторые владельцы сообщали о щелчке рулевой колонки, особенно в старых моделях.
- Самые ненадежные годы выпуска Hyundai Tucson. 2011, 2012–2013, 2016, 2022.
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