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Основные проблемы кроссоверов Hyundai Tucson

17 января 2025 07:35
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор
Hyundai Tucson — как долго служит, основные проблемы авто
2025 Hyundai Tucson. Фото: Hyundai
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор

Компактный кроссовер Hyundai Tucson завоевал популярность в мире благодаря доступности и надежности. Сколько может прослужить этот автомобиль, на какие его типичные проблемы следует обратить внимание и как выбрать надежную подержанную модель.

Об этом написал Motor Biscuit.

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Модель может прослужить от 240 000 до 320 000 км при условии надлежащего обслуживания. Для среднестатистического водителя это равняется примерно 13-15 годам надежной службы.

Если покупаете подержанный Tucson с большим пробегом, тщательная проверка у надежного механика будет важна. Ищите признаки износа на критических компонентах, таких как двигатель, трансмиссия и подвеска. На отметке 240 000 км может произойти значительный износ даже при надлежащем обслуживании. Зубчатый ремень, водяная помпа и детали подвески, возможно, нуждаются в замене.

Типичные проблемы Tucson

  • Двигатель (модели 2011–2014). Владельцы автомобилей этих годов выпуска, особенно с двигателем 2,4 л, сообщали о неисправностях: необычный стук, снижение мощности или внезапная остановка. Все это обычно возникает на пробеге 145 000 км. В некоторых случаях требуется полная замена двигателя.
  • Трансмиссия (модель 2016). 7-ступенчатая автоматическая коробка передач с двойным сцеплением была инновационной, но проблематичной для некоторых владельцев. Сообщали о колебаниях во время ускорения после остановки. Обновление программного обеспечения решило проблему для некоторых автомобилей, но другие требовали более масштабного ремонта.
  • Электрическая система. Тусклые или мерцающие фары, являются относительно распространенной жалобой в различных моделях Tucson. Влага, попадающая в фары, может привести к преждевременному перегоранию ламп. Кроме того, некоторые владельцы сталкивались с неисправностью электростеклоподъемников и дверных замков.
  • Проблемы с подвеской и рулевым управлением. Изношенные стойки и втулки, могут появиться после 160 000 км. Также некоторые владельцы сообщали о щелчке рулевой колонки, особенно в старых моделях.
  • Самые ненадежные годы выпуска Hyundai Tucson. 2011, 2012–2013, 2016, 2022.

Ранее мы писали, автомобили какого бренда надежнее — Kia или Hyundai. Также эксперты объяснили, какие подержанные Toyota Land Cruiser создают для владельцев проблемы.

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